Svindal doprial sebe aj fanúšikom emotívnu rozlúčku, fantóm svahov je veľkým vzorom

AARE 10. februára – Človek ani športovec nie je dokonalý, ale k dokonalosti by mal spieť. Ak chce byť úspešný.

Aksel Lund Svindal ním bol.

Sedemnásť sezón na najvyššej úrovni

V sobotu sa vo švédskom Aare uzavrela jedna výnimočná kapitola zjazdového lyžovania. Sedemnásť sezón na najvyššej úrovni, 11 glóbusov vrátane dvoch veľkých.

Tridsaťšesť víťazstiev a 80 pódií vo Svetovom pohári, ale aj štyri olympijské medaily a deväť cenných kovov z majstrovstiev sveta vrátane piatich najcennejších. A okrem toho veľa ľudskosti na svahoch aj mimo nich. „Takk Aksel alebo You are my Hero – Ďakujeme, Aksel, Si môj hrdina.“ Aj takto sa lúčili nórski fanúšikovia so svojím idolom zasnežených svahov. „Svindal nie je iba legenda alpského lyžovania, ale aj autentický človek, osobnosť v pravom zmysle slova,“ vystrúhal poklonu odchádzajúcemu Nórovi oficiálny portál FIS.

Svindal nebol dokonalý pretekár, ale stále chcel vyhrávať. A svoje krédo dodržal až do úplného konca. Striebro z posledných pretekov kariéry je v prípade 36-ročného rodáka z Lörenskogu akoby zlatom. V skrátenom a snehom zasypanom zjazde v Aare ho zdolal iba jeho o tri roky mladší krajan a dobrý kamarát Kjetil Jansrud, Akoby symbolicky mu odovzdal štafetu. Pred rokom na ZOH v Pjongčangu bolo poradie v kráľovskej disciplíne Svindal – Jansrud. Teraz si miesta na stupňoch víťazov vymenili, ale na tvárach im hral rovnaký nefalšovaný úsmev. Keď kamery počas pretekov zaostrili na priebežného lídra, zistili ste, že sú vlastne dvaja a náramne si to tam spolu užívajú.

Tesné a veľkolepé preteky

„Lepšiu pointu by sme si asi nevysnívali. Parádny koniec pre Svindala a skvelé preteky pre oboch našich lyžiarov. Zrejme aj sám Aksel má radosť z toho, že na ním uvoľnený trón si zasadol práve Kjetil,“ uviedol legendárny Nór Kjetil André Aamodt, s 12 medailami najčastejšie dekorovaný zjazdár na svetových šampionátoch. „Fantasticky sa to skončilo. Myslím si, že môj syn a Aksel sú veľmi dôležití jeden pre druhého. Ak im to išlo dobre na tréningoch, potom boli výborní aj v pretekoch, Takto to fungovalo takmer počas celej ich kariéry. A že toho spolu veľa prežili, o tom niet pochýb,“ uviedol Jansrudov otec Jan Ingvald, citoval ho web televízie NRK.

„Na tento moment som čakal týždne. Bol som nervózny, ale zároveň pripravený vydať zo seba všetko. Myslím si, že sa mi to podarilo. Bolo to na konci tesné, ale aj veľkolepé. Nikdy nezabudnem na svoje posledné preteky. Vedel som, že je to moja posledná šanca a ďalšia už nebude. Koncentroval som sa preto najlepšie, ako som vedel. Striebro je viac, ako som očakával,“ vyznal sa Svindal zo svojich pocitov. Jeho premožiteľ Jansrud dodal: „Ešte raz zažívam tú česť byť s Akselom na jednom pódiu. Som neskonale vďačný za všetky spolu strávené hodiny na tréningu, pretekoch aj mimo nich. Bude nám všetkým veľmi chýbať, v našom tíme zostane po ňom diera. Na druhej strane, som šťastný, ako si to celé užíva. Nie každý športovec sa dočká toho, aby sa rozlúčil takýmto spôsobom. Mnohí to pre zranenie ani nestihnú,“ skonštatoval nový majster sveta Jansrud.

Veľký vzor pre športovcov

Nórsko je krajina úspešných športovcov a viacerí z nich sa rozhodli uctiť svojho krajana na konci kariéry. „Bol si pre mňa veľkým vzorom po dlhé roky. Verím, že budeš rovnako úspešný aj po skončení kariéry,“ prihovoril sa Svindalovi momentálne najlepší biatlonista na svete Johannes Thingnes Bö. Víťazka nedávnych vytrvalostných pretekov v kanadskom Canmore Tiril Eckhoffová bola o čosi emotívnejšia. „Budeš mi chýbať. Tvoja nepoddajná tvár, široký úsmev a najmä úspechy. Ty neprekonateľný fantóm svahov.“ Pridal sa aj bežec na lyžiach Emil Iversen a neodpustil si aj jedno odporúčanie. „Ďakujem za všetko, Aksel. Všetci ti želáme veľa šťastia v ďalšom živote. A môžeš kontaktovať Pettera Northuga, ak chceš tipy, čo so životom po kariére.“

Sobotňajšia rozlúčka na svahu bola veľkolepá a víťazný Jansrud nechcel, aby v nej prevládala melanchólia z odchodu kamaráta do športového dôchodku. „Toto je oslava, nie pohreb. Chceme, aby sa všetci zabávali,“ povedal. Keď sa Svindala novinári zahorúca spýtali, čo bude robiť ďalej, poskytol jednoduchú odpoveď. „Keď sa prebudím zajtra ráno, chcem byť rovnako šťastný, ako som teraz. Všetko má svoj čas.“

