Svitko si na Rely Dakar polepšil, líder v súťaži motocyklistov sa mení po každej etape

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko sa na Rely Dakar 2021 v Saudskej Arábii opäť o čosi zlepšil. Tridsaťosemročný Žaškovčan jazdiaci na KTM v 5. etape obsadil jedenástu priečku a v celkovom poradí poskočil o jedno miesto na 12. pozíciu.

Štvrtková etapa merala 661 kilometrov. Z nich bolo 205 kilometrov prejazdových a 435 meraných. Súťažiaci sa presunuli severným smerom z Rijádu do Al Qaisumahu. Profil bol zo štvrtiny pieskový, viac ako 50 percent trate tvorila zemina a jedno percento kamene.

Benko a Vlčák v cieli tesne za sebou

Piatu etapu vyhral Argentínčan Kevin Benavides o minútu pred Čiľanom Josém Ignáciom Cornejom. Doterajší líder Francúz Xavier de Soultrait skončil šiesty a celkovú prvú priečku musel prepustiť Benavidesovi. De Soultrait zaostáva o 2:31 min, tretí Cornejo o 3:42 min a dvanásty Svitko o 21:04 min.

Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia v kategórii motocyklov Martin Benko a Erik Vlčák prišli do cieľa štvrtkovej etapy tesne za sebou na konci prvej päťdesiatky výsledkového poradia. Benka klasifikovali na 48. a Vlčáka na 49. priečke. Celkovo je Benko 49. (+7:15:43 h) a Vlčák 53. (8:03:29). V súťaži pokračuje minimálne 59 pretekárov.

Benavides má možno zlomený nos

Zaujímavosťou je, že v súťaži motocyklov na Dakare 2021 sa mení líder celkového poradia po každej etape. Po prológu viedol Američan Ricky Brabec, po 1. etape Austrálčan Toby Price, po ňom Španiel Barreda, Američan Skyler Howes, už spomenutý Francúz De Soultrait a aktuálne je prvý Benavides.

A to aj napriek tomu, že sa v 5. etape nevyhol pádu, ktorého možným následkom je zlomený nos. „Veľmi ťažký deň. Spadol som po náraze do duny a rozbil GPS. Narazil som si hlavu a aj sa porezal plus ma bolí členok. Napriek tomu som pokračoval až do cieľa,“ vravel Benavides podľa oficiálneho webu Dakaru 2021.

V súťaži automobilov vo štvrtok zvíťazil Juhoafričan Giniel de Villiers, celkovo je na čele Francúz Stéphane Peterhansel. Česko-slovenská posádka Miroslav Zapletal – Marek Sýkora dosiaľ nedorazila do cieľa.