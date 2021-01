Svitko skončil na Rely Dakar v top 10, súťaž motocyklov vyhral Benavides

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko sa na prestížnej Rely Dakar 2021 umiestnil v konečnej klasifikácii na 8. mieste a do Top 10 sa na tomto púštnom dobrodružstve prebojoval prvýkrát po piatich rokoch.

Jeho maximom aj naďalej zostáva konečná 2. priečka práve z januára 2016, okrem toho finišoval aj piaty v roku 2012 a 2015, ôsmy v roku 2011 a deviaty v roku 2014. Už šiestykrát teda odchádza domov ako jazdec elitnej desiatky.

Tridsaťosemročný Žaškovčan jazdiaci na KTM bol pred piatkovou 11. etapou na 9. pozícii a aj keď ho v záverečnej etape klasifikovali až na 15. stupienku, stačilo mu to na posun o jeden post nahor. V piatok jazdci absolvovali spolu 452 kilometrov z Janbu do Džiddy, z toho 225 kilometrov bolo meraných.

V celkovom poradí zvíťazil Argentínčan Kevin Benavides s náskokom 4:56 min pred Američanom Rickym Brabecom, tretí Brit Sam Sunderland zaostal za víťazom o 15:57 min. Svitko na ôsmej pozícii mal na K. Benavidesa manko 1:43:07 h.

Vlčák skončil v štvrtej desiatke

Piatkovú etapu vyhral Brabec pred K. Benavidesom, tretí finišoval Rakúšan Matthias Walkner. Ďalší slovenský zástupca v kategórii motocyklov Erik Vlčák v piatok obsadil 37. pozíciu a v konečnom poradí mu patrí 39. priečka (+20:09:19 h).

V Saudskej Arábii štartoval aj ďalší slovenský motocyklista Martin Benko, no jeho meno nefiguruje medzi klasifikovanými.

Iba 32-ročný Kevin Benavides vlani na Dakare nedokončil, v januári 2018 však finišoval druhý a ešte dvakrát sa dostal do Top 5 – v roku 2016 bol štvrtý a v roku 2019 piaty. Závere Rely Dakar 2021 poznačilo úmrtie francúzskeho motocyklistu Pierra Cherpina, ktorý podľahol štyri dni po svojej vážnej nehode v rámci 7. etapy.

Zapletal so Sýkorom dokončili len nesúťažne

V súťaži automobilov síce Francúz Stéphane Peterhansel finišoval v piatok až na treťom mieste za Španielom Carlosom Sainzom a Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom, ale v konečnom poradí sa udržal na čele s náskokom 13:51 min pred katarským jazdcom a tretí skončil Sainz s viac ako hodinovým mankom (+1:00:57 h).

Do cieľa dorazila aj česko-slovenská posádka Miroslav Zapletal – Marek Sýkora, ktorá v piatok obsadila solídnu 16. priečku, v celkovom poradí však táto posádka chýba, keďže ešte počas minulého týždňa odmietlo jeho vozidlo poslušnosť a ďalej mohla pokračovať už len nesúťažne.

Rely Dakar sa druhýkrát jazdila v Saudskej Arábii

Medzi štvorkolkami v piatok dosiahol najlepší čas Američan Pablo Copetti, ale Argentínčan Manuel Andújar sa bez problémom udržal na čele klasifikácie a s náskokom 33:44 min ju vyhral pred Čiľanom Giovannim Enricom.

Medzi kamiónmi obsadili prvé tri priečky konečného poradia Rusi – zvíťazil Dmitrij Sotnikov pred Antonom Šibalovom a Airatom Mardejevom. V súťaži bugín sa tiež bez väčších problémov udržal na čele klasifikácie Čiľan Francisco López Contardo.

Rely Dakar sa druhýkrát jazdila v Saudskej Arábii, predtým sa desať ročníkov konalo v Južnej Amerike. Do roku 2007 sa v drvivej väčšine prípadov jazdilo z Európy do Afriky, pôvodná trať bola z francúzskeho Paríža do senegalského Dakaru.