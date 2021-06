Svoje domovy museli opustiť i napriek pandémii milióny ľudí, státisíce boli ešte deti

Takmer tri milióny ľudí museli minulý rok utiecť zo svojich domovov v dôsledku vojny, násilností, perzekúcie a porušovania ľudských práv, aj napriek obmedzeniam vyplývajúcim z pandémie ochorenia COVID-19.

Vo svojej najnovšej správe o globálnych trendoch to uvádza Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), podľa ktorého svetový kumulatívny počet vysídlených osôb stúpol na 82,4 milióna. To je zhruba toľko, čo populácia Nemecka, a je to nový rekord v období po druhej svetovej vojne.

Útek do zahraničia

Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vysvetlil, že konflikt a dopad zmeny podnebia na miestach, ako je Mozambik, etiópsky región Tigray a africká oblasť Sahel, sú kľúčovými hnacími silami utečencov a vnútorne vysídlených osôb v roku 2020. Takéto faktory prispeli k prírastku státisícov ľudí k celkovému počtu, ktorý rastie už deviaty rok v rade. Evidencii UNHCR už roky dominujú ľudia, ktorí museli utiecť v dôsledku vojen a bojov v Sýrii či Afganistane.

„Hovorí to veľa, za rok, v ktorom sme boli všetci zatvorení, uväznení, blokovaní v našich domovoch, v našich komunitách, v našich mestách, takmer tri milióny ľudí museli v skutočnosti toto všetko opustiť, pretože nemali inú možnosť,“ vyjadril sa Grandi s tým, že „vojna, násilie, diskriminácia počas pandémie pokračovali, bez ohľadu na všetko“.

Z viac ako 160 krajín, ktoré pre pandémiu zatvorili hranice, 99 nerobilo výnimky ani pre ľudí hľadajúcich ochranu ako utečenci alebo žiadatelia o azyl, uvádza UNHCR. Grandi pripustil možnosť, že mnoho vnútorne vysídlených osôb, ktoré nemohli opustiť svoje krajiny, budú nakoniec chcieť utiecť do zahraničia, ak sa pandémia zmierni a znovu sa otvoria hranice.

Takmer polovica sú deti

Dáta UNHCR ukazujú, že v súčasnosti je vysídlené jedno percento všetkých obyvateľov sveta. Nútene vysídlených ľudí je pritom v súčasnosti dvojnásobne viac ako pred desaťročím. Zhruba 42 percent z nich je mladších ako 18 rokov a v rokoch 2018 – 2020 sa takmer milión detí narodilo ako utečenci.

Podľa správy UNHCR bolo na konci minulého roka 5,7 milióna Palestínčanov, 3,9 milióna Venezuelčanov a ďalších 20,7 milióna utečencov z ďalších rôznych krajín vysídlených v zahraničí. Ďalších 48 miliónov ľudí bolo vnútorne vysídlených vo svojich krajinách. Zhruba 4,1 milióna ďalších ľudí žiadalo o azyl.

Najviac utečencov – 3,7 milióna – prijalo Turecko. Daný počet je viac ako dvojnásobne vyšší ako v Kolumbii, ktorá je vo svetovom meradle v prijímaní utečencov na druhom mieste. Pakistan je tretí.