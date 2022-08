Svoju obeť pobodal 30-krát, Kubík si vo väzbe počká na ďalší verdikt. Kolíkovej sa nepozdáva jeho nízky trest

V prípade vraždy 30 ranami nožom z roku 2019 má byť vynesený rozsudok s novým výmerom trestu. Rozhodol o tom Najvyšší súd SR, keď čiastočne vyhovel mimoriadnemu dovolaniu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) a zrušil verdikt Krajského súdu v Trenčíne z roku 2020 vo výroku o treste.

Zároveň zamietol dovolanie odsúdeného Štefana Kubíka a rozhodol, že na nový trest počká vo väzbe. Utorňajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.

Kubík spáchal surovú vraždu

Štefan Kubík podľa orgánov činných v trestnom konaní v decembri 2019 v Považskej Bystrici po hádke bodol Miroslava Kysela nožom 12-krát do hrudníka, 13-krát zo zadu do krku a ešte päťkrát do chrbta.

Okresný súd v Trenčíne mu za to v júli 2020 vymeral trest 15 rokov väzenia. Na základe odvolania obžalovaného Krajský súd v Trenčíne v októbri 2020 trest znížil na 12 rokov.

Podľa dovolania ministerky spravodlivosti spáchal Kubík vraždu surovým a trýznivým spôsobom. Poukázala tiež na to, že v priebehu skutku telefonoval na mestskú políciu, pričom uviedol: „Ešte furt je živý, tak ho musím zabiť“.

Odsúdený je veľmi nebezpečný

Kubík má navyše podľa nej na základe dlhoročného alkoholizmu poškodenú osobnosť a už bol odsúdený pre nebezpečné vyhrážanie. Preto žiadala vrátiť prípad na okresný súd, aby vo veci vydal nový rozsudok s prísnejším trestom.

Kubík vo svojom dovolaní argumentoval, že skutok spáchal v afekte a opitosti. Poškodený ho podľa jeho slov vyprovokoval a on ho následne bodol iba raz. „On ma napadol, ja som sa bránil,“ povedal. Ďalšie rany boli podľa neho zasadené až po smrti poškodeného a urobil to niekto iný.