Swiateková dobyla US Open. Nastavila latku naozaj vysoko, priznala jej súperka Jabeurová (video)

Poľka Iga Swiateková si na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku upevnila status najdominantnejšej postavy tohtoročnej sezóny v ženskom tenise. Dvadsaťjedenročná rodáčka z Varšavy v sobotňajšom finále vo Flushing Meadows zvíťazila nad Tunisankou Ons Jabeurovou 6:2, 7:6 (5).

Pripísala si na konto premiérový triumf na US Open, druhý grandslamový v tomto roku a celkovo tretí na podujatiach tzv. veľkej štvorky.

„Také niečo som určite nečakala. Som hrdá na toto víťazstvo, no taktiež som aj trochu prekvapená,“ povedala svetová jednotka po finálovom dueli na Štadióne Arthura Ashea. V tomto roku má Swiateková bilanciu 55 víťazstiev a iba sedem prehier. Za triumf v New Yorku si prevzala šek na 2,6 milióna dolárov a žartovala: „Som naozaj rada, že to nie je v hotovosti.“

Dva veľké tituly v jednej sezóne

Swiateková si hneď v úvode prvého setu dostala do vedenia 3:0 a hoci Jabeurová znížila na 2:3, poľská favoritka potom ešte dvakrát prelomila podanie súperky. Úvodné dejstvo tak vyhrala 6:2.

Druhý set bol podstatne vyrovnanejší. Swiateková v ňom viedla 3:1 i 4:2, no jej severoafrickú protivníčku to nezlomilo a vynútila si tajbrejk.

V ňom však bola úspešnejšia Swiateková, ktorá zvládla ostatných desať finálových duelov, v ktorých sa predstavila.

Keďže Swiateková v tomto kalendárnom roku ovládla i Roland Garros v Paríži, stala sa prvou tenistkou od roku 2016, ktorá získala dva veľké tituly v jednej sezóne. Pred šiestimi rokmi sa rovnaký kúsok podaril Nemke Angelique Kerberovej, ktorá vtedy triumfovala na Australian Open a US Open.

„Nastavila latku naozaj vysoko. Je to skvelé pre náš šport,“ povedala na adresu Swiatekovej jej finálová súperka Jabeurová, ktorá sa v pondelok v rebríčku WTA vyšvihne na 2. miesto hneď za Poľku.

Jabeurová si na svoj úspech počká

Jabeurová sa na druhom grandslamovom turnaji za sebou prebojovala do finále, no podobne ako v júli vo Wimbledone, ani tentoraz nedosiahla na víťaznú trofej. Dvadsaťosemročná hráčka však tvrdí, že si na svoj grandslamový úspech počká.

„Rozhodne nie som niekto, kto sa tak ľahko vzdá. Som si istá, že sa opäť prebojujem do finále,“ skonštatovala.