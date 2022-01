Swiateková sa po prvýkrát predstaví v semifinále, ďalej sa prebojovala aj Collinsová, Tsitsipas a Medvedev (video)

aktualizované 26. januára 2022, 15:31

Američanka Danielle Collinsová a Poľka Iga Swiateková skompletizovali semifinálové kvarteto dvojhry žien na Australian Open v Melbourne. Ešte v stredu do semifinále na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny postúpili aj domáca svetová jednotka Ashleigh Bartyová a ďalšia Američanka Madison Keysová.

Zatiaľ čo Swiateková je po prvý raz v austrálskom semifinále, ďalšie tri spomenuté hráčky už v najlepšej štvorke v Melbourne Parku boli a zakaždým prehrali. Collinsová v roku 2015 prehrala s Češkou Petrou Kvitovou, Keysová ešte v roku 2015 nestačila na krajanku Serenu Williamsovú a Bartyová pred dvoma rokmi v semifinále senzačne prehrala s neskoršou americkou šampiónkou Sofiou Keninovou.

Collinsová povolila súperke jediný gem

Dvadsaťosemročná Collinsová vo štvrťfinále zastavila rozlet 32-ročnej Francúzky Alizé Cornetovej, ktorá v Melbourne postúpila na 63. pokus do najlepšej osmičky na grandslame. Turnajová hráčka číslo 27 z USA za 88 minút zvíťazila 7:5, 6:1 a v druhom sete povolila zdecimovanej súperke jediný gem až za stavu 0:5. Collinsová vlani podstúpila operáciu na liečbu endometriózy, ktorá jej na turnajoch spôsobovala silné bolesti v panvovej oblasti.

„Je to neuveriteľné, čo som dosiahla. Najmä po niektorých zdravotných problémoch, ktoré som mala,“ povedala Collinsová v prvom pozápasovom rozhovore. „Schopnosť dostať sa späť na túto úroveň herne aj fyzicky ma veľmi obohacuje. Momentálne sa cítim veľmi dobre a teším sa z toho,“ dodala.

Cornetová, ktorá by sa mala vrátiť do najlepšej svetovej päťdesiatky, k zápasu uviedla: „Miestami som už nestačila s dychom, súperka ma nepúšťala k svojej hre. Nedala mi čas na údery, hrala ešte agresívnejšie, než som čakala.“

Šialený zápas

Posledné štvrťfinále medzi turnajovou sedmičkou Swiatekovou a 115. hráčkou renkingu Kanepiovou trvalo tri hodiny aj jednu minútu a 20-ročná Poľka sa proti 36-ročnej Estónke „vyhrabala“ zo stavu 4:6 a 0:1 s brejkom.

Napokon favoritka zvíťazila 4:6, 7:6 (2), 6:3, hoci urobila až 50 nevynútených chýb. Jej súperka ich „spáchala“ ešte o 12 viac. Kanepiová sa dočkala prvého štvrťfinále v Austrálii 16 rokov po svojom grandslamovom debute.

„Bol to šialený zápas. V prvom sete som mala veľa možností a mala som veľa brejkbalov, ale nevyužila som ich. Súperka hrala veľmi rýchlo a len ťažko som s ňou držala krok v druhom sete. Nakoniec som sa presadila cez svoj forhend,“ uviedla Swiateková a ešte dodala: „V tajbrejku som si spomenula na povzbudzujúce slová členov môjho tímu ešte zo zápasu proti Cirsteovej. Aj tam som prehrala prvý set, ale oni ma presvedčili, že to otočím. Pomohlo mi to aj proti výborne hrajúcej Kanepiovej.“

Tsitsipas si so súper poradil až príliš ľahko

Mužská dvojhra v Melbourne spoznala v stredu ráno SEČ tretieho semifinalistu. Grék Stefanos Tsitsipas nasadený ako štvrtý si až príliš ľahko poradil s Talianom Jannikom Sinnerom (11.) 6:3, 6:4, 6:2. Zápas netrval ani dve hodiny a 23-ročný Tsitsipas postúpil do najlepšej štvorky v Melbourne Parku po tretí raz od roku 2019.

„Som nesmierne spokojný s tým, ako som dnes podával. Darilo sa mi dodržiavať stanovenú taktiku,“ poznamenal Grék. Prejavil nadšenie aj z toho, ako sa počas duelu adaptoval na fakt, že museli zatiahnuť strechu nad dvorcom.

„Je to súčasť hry. Počasie je nevyspytateľné, niekedy je náročné ho predpovedať. Pod zatiahnutou strechou sa síce trochu zmenili podmienky, no ja som sa tomu prispôsobil,“ dodal Tsitsipas.

Do semifinále ide aj Medvedev

Neskôr sledoval druhý stredajší štvrťfinále duel, z ktorého vzišiel jeho semifinálový súper. Stal sa ním druhý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý po tuhom boji otočil duel proti deviatke „pavúka“ Kanaďanovi Félixovi Augerovi-Aliassimeovi.

Dvadsaťjedenročný mladík viedol nad o štyri roky starším favoritom už 2:0 na sety (7:6 (4), 6:3) a zdalo sa, že je na ceste do grandslamového semifinále, druhého po minuloročnej premiére na US Open. Rus sa však nevzdal a ďalšie dva sety získal vo svoj prospech 7:6 (2) a 7:5.

V rozhodujúcom piatom sete brejkol Kanaďana v tretej hre a ten sa po piatej dokonca nechal ošetriť. Ruský tenista si už do konca súboja udržal podanie a triumfoval 6:4. Piatykrát v kariére sa dostal do grandslamového semifinále, vlani v Melbourne sa dokonca predstavil vo finále a na US Open sa stal šampiónom.