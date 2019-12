Sydney zahalil dym z lesných požiarov, narušil dopravu a viedol aj k evakuáciám (video)

Dym z lesných požiarov, ktoré obklopujú austrálske Sydney, v utorok zahalil mesto, narušil dopravu a dokonca viedol aj k evakuáciám. Na niektorých miestach bol až taký hustý, že kvalita vzduchu jedenásťnásobne presiahla hodnoty klasifikované ako nebezpečné. Dym bol schopný spustiť požiarne poplachy. V meste zastavili prevádzku trajektov. Niektoré kancelárie v centre Sydney evakuovali.

Miestni zdravotnícki predstavitelia varovali ľudí, aby sa čo najviac zdržiavali vo vnútri domov a osoby so srdcovými a pľúcnymi problémami by sa mali úplne vyvarovať aktivite vonku.

„Dym v Sydney je dnes extrémne zlý, je to jedna z najhorších kvalít vzduchu, aké sme zažili,“ povedal novinárom Richard Broome z ministerstva zdravotníctva štátu Nový Južný Wales a dodal, že by ľudia mali tieto podmienky brať vážne. Záchranná služba reagovala na desiatky volaní súvisiacich s problémami s dýchaním, uviedol zase jej šéf Brent Armitage.

Dym by mohol rozohnať vietor, ktorý by mal podľa predpovedí prísť do oblasti. Mohol by však aj urýchliť šírenie požiarov.