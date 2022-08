Sýkora a Dvorský budú na ďalšom šampionáte „dvadsiatok“ lídrami tímu Slovákov, verí zámorský odborník

Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News si myslí, že Adam Sýkora a Dalibor Dvorský budú na najbližších majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov ťahúni slovenského tímu.

Obaja 17-roční útočníci majú za sebou nie veľmi vydarený „letný“ šampionát v kanadskom Edmontone, ale podľa Ferrariho budú chcieť doviesť slovenskú dvadsiatku k lepším výsledkom na prelome rokov 2022 a 2023.

Budú sa chcieť revanšovať

„Pri absencii najväčších hviezd pre ich povinnosti v kluboch NHL dostal Sýkora väčšiu dôveru a na letnom turnaji bol celkom dobrý. Hral vo vysokom tempe a tvrdo drel na oboch koncoch klziska. Bohužiaľ, turnaj sa pre neho skončil predčasne po vylúčení za faul kolenom. Z hľadiska ofenzívy sa mu nedarilo tak ako očakával, ale takéto zákroky u neho nie sú bežné. Na MSJ 2023 bude dôležitá súčasť slovenského tímu a mal by hrať väčšiu rolu v útoku. Ak sa v ňom presadí, mal by pomôcť Slovensku k lepšiemu umiestneniu ako v lete,“ napísal Ferrari o Sýkorovi.

„Dvorský bol tiež súčasťou slovenského tímu, ktorý na letnom šampionáte sklamal svojimi výkonmi. Za skorý koniec na turnaji sa bude chcieť revanšovať tým, že pomôže Slovensku k postupu do štvrťfinále a možno aj ďalej. Dvorský je energický hráč s tvrdou strelou. Vo švédskej juniorke v minulej sezóne dominoval. Ak tam do decembra odohrá ešte pár mesiacov a nejaké zápasy pridá aj medzi mužmi, bude patriť na MSJ 2023 medzi najsledovanejších hráčov. Pokúsi sa tam tiež posilniť svoju pozíciu pred draftom nováčikov do zámorskej NHL v roku 2023,“ uviedol odborník k Dvorskému.

Obaja strelili po jednom góle

Sýkora zaznamenal na juniorských majstrovstvách sveta v Edmontone jeden gól v štyroch zápasoch. V ročníku 2021/2022 sa stal vicemajstrom Slovenska s HK Nitra a za „corgoňov“ bude hrať aj v najbližšej sezóne.

V júli ho draftoval klub New York Rangers zo 63. miesta, neskôr s ním podpísal nováčikovskú zmluvu.

Dvorský si pripísal gól a asistenciu v štyroch dueloch na šampionáte „dvadsiatok“. V kariére pokračuje vo švédskom AIK Štokholm, v minulom ročníku si zahral aj v druhej najvyššej mužskej súťaži.