Sýkora a Zapletal mali na Rely Dakar 2023 nehodu, auto spadlo zo skaly a viackrát sa prevrátilo na strechu (video+foto)

Pre Slováka Mareka Sýkoru sa slávne motoristické preteky Rely Dakar 2023 v Saudskej Arábii skončili už v druhej etape. Skúsený navigátor a jeho český spolujazdec Miroslav Zapletal vo vozidle Ford F150 EVO mali nehodu, po ktorej museli z podujatia odstúpiť.

Sýkora je úplne v poriadku, no Zapletal si poranil ruku a lekári mu na ňu nasadili ortézu. V nedeľňajšej úvodnej etape skončili v triede automobilov na 44. mieste.

Viackrát sa prevrátili na strechu

„Všetko bolo fajn až do okamihu, keď sme absolvovali výjazd na jednu dunu, ktorá, ako sa následne ukázalo, dunou nebola. Pieskový kopec totiž pokračoval na druhej strane strmou skalou, z ktorej sme spadli. Pri tom páde sme išli viackrát cez strechu. Keby to boli iba plasty, auto by sme určite dali do poriadku a pokračovali. Žiaľ, je posunutý rám a tu v servise sa to opraviť nedá, takže na nás čaká cesta domov,“ uviedol Sýkora v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol Miroslav Majláth.

Piata Rely Dakar im nevyšla

Marek Sýkora s Miroslavom Zapletalom sa zúčastnili na svojej piatej Rely Dakar, pred rokom obsadili 14. pozíciu v triede T1.1 4×4 ako najlepší z českých a slovenských účastníkov. V uplynulej sezóne súťažili vo Svetovom pohári Cross Country Bajas a stali sa tiež vicemajstrami Saudskej Arábie v rely.

