Sýkora sa chce učiť od hviezd New Yorku Rangers, zmluva s klubom NHL ho vraj ako človeka nezmení

Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora má za sebou prelomový ročník, ktorého vrcholom bol úspešný draft nováčikov do zámorskej NHL. Klub New York Rangers si ho na ňom vybral v druhom kole zo 63. miesta a podpísal s ním aj vstupný kontrakt.

Okrem toho si zahral vo finále Hlinka Gretzky Cupu, tešil sa z titulu na turnaji A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov a absolvoval aj premiéru v seniorskej reprezentácii na MS vo Fínsku.

Zmenil sa mu hokejový život

„Od príchodu z predošlého šampionátu sa mi zmenil hokejový život. V Nitre som dostal viac priestoru, následne sme postúpili na osemnástkových majstrovstvách, prišli MS vo Fínsku, draft a zmluva. Všetko zapadlo pekne do seba a stále sa cítim ako v rozprávke. Uvedomujem si však, že je to iba začiatok, taký prvý krok do sveta profesionálneho hokeja. Musím pokračovať v tvrdej práci,“ povedal 17-ročný rodák z Piešťan pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Sýkora si nemyslí, že ho podpis zmluvy so slávnou organizáciou z NHL zmení ako človeka: „Ja si vážim každý úspech, ale chcem ostať sám sebou. Viem, že dostať sa do NHL bude veľmi náročné a snažím sa držať pri zemi. Či už zmluvu mám alebo nie, chcem ostať skromný a ku každému sa správať tak ako sa správa on ku mne.“

Života v New Yorku sa nebojí

Odchovanec HK Nitra sa dostal do jedného z najväčších miest na svete.

„Bolo vidieť, že je to najrušnejšie mesto sveta. Prejsť pár míľ autom trvalo 45 minút. Presuny boli náročné, ale bol to veľký zážitok. V New Yorku som bol prvýkrát v živote a chvíľu mi potrvá, kým sa tam zorientujem. Som však komunikatívny, angličtinu ovládam a tak sa toho nebojím. Podstatné je, aby som sa tam chytil po hokejovej stránke. Zibanejad, Panarin či Kreider. To všetko sú veľké mená, ktoré sú mi dobre známe zatiaľ iba z televíznej obrazovky. Od každého z nich sa mám čo učiť,“ uvedomuje si Sýkora.

Pomôže im to v kariére

Sýkora sa teraz sústredí na MSJ v kanadskom Edmontone, kde bude jedným z lídrov slovenskej dvadsiatky: „Potrebujeme tam uspieť ako tím a ak sa to podarí, tak to určite pomôže aj kariére každého z nás. Každý takýto turnaj je pre mňa veľkou výzvou a skúsenosťou. Som preto naozaj šťastný, že ma Rangers uvoľnili. Nervozita pomaličky stúpa, ale nie je prehnane veľká. Jednoducho sa tešíme na prvý prípravný zápas a budovanie dobrej partie. Vieme, že tu nemáme najvyššie draftovaných hráčov, ale sústredíme sa na seba a urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli nejaký úspech.“