Syn chcel informácie o Clintonovej, tvrdí Trump o stretnutí jeho syna s ruskou právničkou

BRIDGEWATER 6. augusta (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump opäť raz zmenil svoje pôvodné vyjadrenie. Tentoraz sa týkalo stretnutia jeho syna Donalda Trumpa juniora s ruskou právničkou v roku 2016 v Trump Tower v New Yorku. Schôdzku vyšetrujú v súvislosti so zasahovaním Ruska do amerických prezidentských volieb.

Prezident v nedeľnom tweete uviedol, že jeho syn sa s právničkou napojenou na Kremeľ stretol, aby získal informácie o jeho politickej konkurentke Hillary Clintonovej.

Pred 13 mesiacmi Trump ešte tvrdil, že dôvodom stretnutia bol zrušený program adopcie ruských detí. Prezident schôdzku, o ktorej vraj nevedel, označil za úplne legálnu a dodal, že aj tak nič nepriniesla.

„Bolo to stretnutie na získanie informácií o politickej oponentke, úplne legálne a v politike bežné – nikam neviedlo. Nevedel som o ňom!“ napísal Trump vo vyjadrení.