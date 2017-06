Fešák Scott Eastwood vtrhne do kín Na plný plyn!

Syn slávneho otca kradne luxsne autá !

ČAS SA KRÁTI A TREBA PORIADNE DUPNÚŤ NA PLYN

Bratislava, 28.6.2017 ( WBN/PR ) – Film NA PLNÝ PLYN rozpráva príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood a Freddie Thorp), ktorí na objednávku kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej objednávke – miliónovému Bugatti 37 – musia vycestovať až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého bossa. Aby si zachránili život, musia pre neho ukradnúť najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa – Ferrari 250 GTO z roku 1962.

Hlavný predstaviteľ filmu, syn slávneho otca, ktorému sa nesmierne podobá, tento film charakterizoval ako niečo medzi Lúpežou po taliansky a 60 sekundami. Dvaja bratia, z ktorých každý kradne autá na opačnom konci sveta a každý z nich má svoj vlastný štýl, musia zrazu spolupracovať. To, čo by sa mohlo zdať ako filmové klišé, je v tomto prípade ozvláštnené miestom, kde sa väčšina príbehu odohráva. Francúzska riviéra má svoje čaro, ale v kombinácii s luxusnými veteránmi sa stáva úplne neodolateľnou.

Scott Eastwood je už na prvý pohľad vo vynikajúcej fyzickej kondícii, takže mnohé scény mohol nakrúcať bez dabléra. “Určite to bol jeden z dôvodov, prečo ma do tohto filmu obsadili,” hovorí so smiechom. “Ja hrám toho staršieho, skúsenejšieho brata, ktorý vie akciu dokonale naplánovať. Patrí k tým šarmantným zlodejom, ktorých diváci milujú. Podobné filmy som obdivoval už ako dieťa – Butch Cassidy a Sundance Kid alebo série Špinavý Harry či Smrtonosné zbrane, vo všetkých máte dvoch parťákov, ktorí sa neustále doťahujú a hádajú. A to sú presne tie vzťahy, ktoré sú založené na tom, že raz chcete toho druhého zabiť, a v ďalšej sekunde si uvedomíte, že bez neho nedokážete existovať. Som rád, že som dostal príležitosť zahrať si v podobnom filme.”

Väčšina hercov sa zhodla v tom, že najhoršie bolo nakrúcanie akčných scén s kamiónom. V spleti bezpečnostných lán, obkolesení niekoľkými autami s kamerami, balansujúc na vrchu prívesu, museli pozorne sledovať pokyny režiséra, pričom kamión sa pohyboval približne 80 kilometrovou rýchlosťou. Vyžadovalo to dokonalú koordináciu a minimum nesprávnych pohybov, čo bolo občas nesmierne komplikované.

Vo filme diváci uvidia niekoľko nádherných áut, ktoré, ako priznáva Scott Eastwood, boli aj pre neho motiváciou, prečo vzal túto rolu. Nad všetkými, ktoré sa na filmovom plátne objavia, kraľujú dva exempláre – Ferrari GTO z roku 1962 a Bugatti 37. Sú to absolútne klasiky nevyčísliteľnej hodnoty a dnes patria takmer k umeleckým artefaktom.

Takmer celý film sa nakrúcal vo Francúzsku a jedným z najväčších problémov pre celý štáb i hercov bolo odolať pokušeniam francúzskej kuchyne a neraňajkovať croissanty každý deň. Všetci si užívali aj krásy Marseille, v ktorom sa okrem iných filmov nakrúcala napríklad aj slávna Francúzska spojka. Toto mesto vo filme funguje ako jeden z protagonistov – je to nádherné, exotické, zvodné, a zároveň nebezpečné miesto, ktoré sa presne hodí k príbehu o zlodejoch áut.

Film NA PLNÝ PLYN, v ktorom nechýba správna dávka akcie, nebezpečných naháňačiek na nadupaných autách a vtipných dialógov, sa v slovenských kinách premieta od 29. júna.