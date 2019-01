Sýria žiada Turecko o stiahnutie vojakov zo severu krajiny, Rusko podporuje rokovania

DAMASK 26. januára (WebNoviny.sk) – Sýria vyzvala Turecko, aby stiahlo svoje vojská zo severu krajiny, a to na základe bilaterálnej bezpečnostnej dohody z roku 1998.

Turecko tvrdí, že zmluva z roku 1998 umožňuje Ankare poslať do Sýrie vojakov a v prípade potreby zasiahnuť proti kurdským milíciám, ktoré Turecko považuje za hrozbu.

Rusko podporuje obe krajiny, aby rokovali o bezpečnostnej situácii v pohraničí, a to v súvislosti s ohláseným stiahnutím vojakov Spojených štátov zo Sýrie. Moskva tiež vyhlásila, že Damask by mal opäť získať kontrolu nad územiami, z ktorých odídu americkí vojaci a vyzvala Turecko, aby rokovalo so sýrskou vládou o stabilizovaní situácie v pohraničí.