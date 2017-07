Sýrska armáda vyhlásila dočasné prímerie, dôvodom však nie sú mierové rozhovory

DAMASK 3. júla (WebNoviny.sk) – Sýrska armáda vyhlásila v južnej časti krajiny dočasný pokoj zbraní. V pondelok to oznámila prostredníctvom štátnych médií.

Rozhodnutie prišlo pred plánovanými mierovými rozhovormi v kazašskej Astane, ktoré by sa mali začať 4. júla. Nariadenie s nimi však údajne nemá žiadne spojenie. Prímerie by malo trvať do 6. júla.

Armáda ohlásila prímerie po tom, ako sa opozícia pôsobiaca na juhu Sýrie odmietla zúčastniť na rokovaniach v Astane, pretože vláda nedodržala predošlé dohody o prímerí. Obe strany od začiatku roku absolvovali sériu rokovaní o prímerí v Kazachstane aj vo švajčiarskej Ženeve, ale ani po jednom z nich sa situácia veľmi nezmenila.

Prímerie, ktoré sa podarilo vyjednať v máji a sústreďuje sa na takzvané “zóny deeskalácie”, obe strany opakovane porušujú.