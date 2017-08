Systém čerpania eurofondov sa nastavil za predchádzajúceho ministra, Danko bráni Plavčana

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Systém čerpania eurofondov v oblasti školstva sa podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka nastavoval v decembri 2015.

Vtedy bol ministrom školstva nominant Smeru-SD Juraj Draxler. Ako povedal dnes v rozhovore pre agentúru SITA, ktorý sa uskutočnil ešte pred vypovedaním Koaličnej zmluvy, za najväčšiu chybu ministra školstva Petra Plavčana preto považuje, že nenastúpil na proces komplexnej zmeny pri čerpaní eurofondov a pokračoval v línii svojich predchodcov, ktorí nešťastne nastavili čerpanie eurofondov na súťaž súkromných firiem s vysokými školami.

„Potom sa to zvrhlo do vojny súkromných spoločností. Nepovažujem to za šťastné. Eurofondové čerpanie by malo byť nastavené priamo do vysokých škôl,“ vyhlásil Danko s tým, že táto téma bola následne zneužívaná.

Slovenská národná strana vypovedala Koaličnú zmluvu. Oznámila to e-mailom šéfka Komunikačného odboru NR SR Zuzana Čižmáriková. Podľa informácií agentúry SITA v koalícii nastal konflikt pre ministerstvo školstva. Ako informoval agentúru SITA zdroj z prostredia národniarov, SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra Juraja Draxlera a podnikateľa Jaroslava Brhela.