Systém samospráv si žiada podľa Mitríka zmeny

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Systém samospráv si na Slovensku žiada zmeny. Myslí si to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík, ktorý to na základe vykonaných kontrol v mestách a obciach uviedol v rozhovore pre agentúru SITA. „Menšie obce pod päťtisíc obyvateľov nevedia, nemôžu alebo si neplnia kompetencie, ktoré im boli zverené,“ povedal.

Podľa neho treba so samosprávou niečo do budúcnosti robiť, lebo systém 2 900 miestnych samospráv je neudržateľný práve pri profesionálnom, odbornom výkone ich originálnych, ale aj prenesených kompetencií. „Uvedomujem si, že je to ťažká téma, lebo každý z politických subjektov má nejaké „tykadlá“, priamo v teréne má svojich starostov, primátorov a nejaké zlučovanie obcí, poprípade vytváranie spoločných úradov, je politicky veľmi citlivé,“ uviedol.

Ako dodal, na Slovensku funguje samospráva 12 rokov od ostatnej fiškálnej decentralizácie, ktorá preniesla viac ako 400 kompetencií na obce, mesta a dnes je na mieste vážne sa zamýšľať nad novými výzvami či nevyhnutnými zmenami. Pre porovnanie Mitrík uviedol, že Holandsko, ktorého počet obyvateľov je trikrát vyšší ako na Slovensku, má len 300 miestnych samospráv, ktoré riešia tie najzákladnejšie otázky vo vzťahu k občanom. Hoci sa môžu u nás zlučovať obce aj dnes, podľa predsedu NKÚ sa to nenosí.

Ako Mitrík dodal, bude potrebné nájsť širší konsenzus pri pokračovaní v reforme miestnej samosprávy a bezpochyby aj kontrolné zistenia najvyššej kontrolnej inštitúcie budú môcť slúžiť ako vážený vklad do diskusie o novom nastavení kompetencií, právomocí v podmienkach samosprávy. Všetko by to malo vychádzať nielen z princípov hodnoty za peniaze, ale aj schopnosti obcí, miest zvládať na profesionálnej úrovni plnenie zákonných kompetencií v prospech občanov. „Som presvedčený, že skôr či neskôr k tomu bude musieť prísť. Závery našich kontrol ukazujú, že v samospráve treba niečo robiť,“ uzavrel.