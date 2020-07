Systém VAR bude na Slovensku najskôr v roku 2021, školiaci proces bude ešte dlhý

Použitie systému videoasistenta rozhodcu (VAR) v stretnutiach najvyššej slovenskej futbalovej súťaže možno očakávať najskôr v jarnej časti sezóny 2020/2021. V rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) o tom informoval projektový manažér SFZ Vladimír Medveď. Pôjde len o súboje s televíznym priamym prenosom.

K dispozícii dva mobilné systémy

„Školiaci proces bude ešte dlhý. Treba, aby kompetentní ľudia absolvovali potrebný počet stretnutí, vyžadovaných pre úspešnú certifikáciu každého jednotlivca – VAR, AVAR a RO. Na to plánujeme využiť celú jesennú časť nasledujúcej sezóny. Preto očakávam prvé reálne nasadenie systému VAR pre rozhodovanie stretnutí Fortuna ligy s televíznym prenosom v jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021,“ uviedol Medveď.

SFZ už má k dispozícii dve vozidlá, ktoré bude používať pri použití systému. „Po verejnom výberovom konaní SFZ zakúpil dve autá, ktoré následne prešli prestavbou tak, aby sa do nich mohli nainštalovať všetky technické hardvérové a softvérové prostriedky potrebné pre prevádzkovanie systému VAR. Aktuálne sú oba mobilné systémy VAR technicky testované počas televíznych prenosov z nadstavbovej časti Fortuna ligy a v stretnutiach Slovnaft cupu. Ide o testovanie v prepojení na televízne prenosové vozy a o preverenie technického zázemia na štadiónoch najvyššej súťaže. Plus je potrebné opätovné precvičenie doteraz získaných znalostí a zručností rozhodcov a operátorov pri práci so systémom v tzv. off-line režime, to znamená bez ovplyvňovania priebehu sledovaných stretnutí. Týka sa to jednotlivých VAR tímov v prítomnosti rozhodcovského školiteľa SFZ Tomáša Mókoša,“ pokračoval projektový manažér SFZ.

Testovanie bude pokračovať v novej sezóne

V jesennej časti sezóny 2020/2021 bude pokračovať testovanie.

„V súlade s projektovým plánom bude prebiehať tzv. technická certifikácia jednotlivých štadiónov pre spôsobilosť využívania systému VAR. So začiatkom novej sezóny sa vrátime ku školeniam rozhodcov spolu s operátormi systému už v on-line režime. To sú tréningy so simulovanými situáciami, krátke turnajové stretnutia a súťažné zápasy mládeže aj duely III. ligy v rámci BFZ, hrané na štadióne NTC SFZ v Senci. Znamená to plné využívanie komunikácie medzi rozhodcom stretnutia a VAR s využitím hlasového kompletu a terminálovej obrazovky pre preskúmavanie spomalených opakovaných televíznych záberov,“ dodal Medveď.