Systémová skleróza (sklerodermia) postihuje kožu, srdce, obličky. Pacientom so sklerodermiou však klesá aj pľúcna kapacita

Už desať rokov si pripomíname Svetový deň sklerodermie. Vzácne a závažné autoimunitné ochorenie, systémová skleróza, postihuje viaceré orgány od pľúc, srdca, obličiek po samotnú kožu, čím môže skracovať dĺžku života pacientov. Príčina vzniku ochorenia stále nie je známa, súčasné poznatky však dokazujú, že sa jedná o proces vzájomného pôsobenia niekoľkých činiteľov – životného prostredia, genetických faktorov, ale spúšťačom môže byť napríklad aj veľká fyzická či psychická záťaž organizmu.

Vedeli ste, že…?

sklerodermia postihuje celosvetovo asi 2,5 milióna ľudí

sklerodermia sa 4x častejšie vyskytuje u žien

viac než 50% ľudí so sklerodermiou má problémy so svalmi alebo kĺbami

väčšina pacientov so sklerodermiou má do určitej miery postihnuté aj pľúcaintersticiálnym pľúcnym ochorením

postihnutie pľúc je hlavnou príčinou úmrtí pacientov so sklerodermiou

Systémová skleróza alebo aj sklerodermia je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje najčastejšie na pokožke a v podkožných vrstvách. Charakterizované je zhrubnutím a zjazvením spojivového tkaniva v celom tele. Medzi najčastejšie príznaky ochorenia tiež patrí zmena farby kože na končatinách alebo na tvári.

Najčastejšou vážnou komplikáciou tohto ochorenia je pľúcna fibróza, ktorá býva aj hlavnou príčinou úmrtia. Pľúcna fibróza je tiež známa ako intersticiálna choroba pľúc. Pľúca sa stávajú tuhšími a prestávajú pracovať tak ako u zdravých ľudí. Pri zníženej kapacite pľúc majú pacienti problém s cvičením, chôdzou do kopca a ochorenie sprevádza suchý a dráždivý kašeľ, ktorý nemizne. Pľúcne komplikácie sa vyvinú približne u jedného zo štyroch ľudí trpiacich sklerodermiou, do troch rokov od diagnostiky ochorenia. Je dôležité, aby pacienti so systémovou sklerózou včas upozornili svojho lekára na akýkoľvek príznak pľúcnej fibrózy. Čím skôr sa komplikácia odhalí, tým zvládnutejšie sú symptómy samotného pľúcneho ochorenia.

Sklerodermia môže byť veľkým obmedzením pre tých, ktorých postihne – hlavne ženy vo veku medzi 25 až 55 rokov, pretože má výrazný vplyv na ich kvalitu života. Potvrdená diagnóza znamená veľkú zmenu, pretože pacienti často nie sú naďalej schopní robiť určité veci, ktoré predtým radi robili. Monitorovanie sklerodermie a akýchkoľvek s ňou spojených komplikácií je rozhodujúce pre udržanie pacientovho stavu. Symptómy sklerodermie sa môžu časom meniť, preto je pravidelné monitorovanie u lekára veľmi dôležité. Na liečbu samotného ochorenia v súčasnosti neexistuje liek, možná je však liečba konkrétnych zdravotných komplikácií spôsobených sklerodermiou.

