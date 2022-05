Szabóovci sú doslova Amazon family. Aké je to pracovať spolu a ako oslávia Deň matiek?

Nestáva sa často, aby členovia rodiny, pokiaľ nejde o rodinnú firmu, pracovali na jednom pracovisku. Pani Veronika v logistickom centre Amazonu v Seredi denne stretáva ako svojho syna Mária, tak aj dcéru Veroniku a všetci traja si tieto momenty pochvaľujú. Rodina Szabóovcov z Horných Salíb svorne tvrdí, že vzťahy im to dokonca zlepšilo.

Ak by ste si však mysleli, že počtom tri veľkosť „Szabóovského klanu“ v seredskom Amazone končí, nie je to celkom tak. Nevesta pani Veroniky tam totiž pracuje tiež, ale momentálne je na materskej. Ako prvý do Amazonu prišiel pred štyrmi rokmi Mário a teraz pracuje na oddelení WHD. V auguste 2019 do Amazonu nastúpila jeho sestra Veronika a mesiac po nej aj ich mama. Obe pracujú na oddelení Problem solve.

„V devätnástich som uvažovala čo ďalej, zvažovala som výšku, ale nakoniec som sa rozhodla na popud mojej sestry prísť skúsiť pracovať do Amazonu“, hovorí mladšia z Veroník. „Ja som zase práve v tom období končila vo svojej práci, a keďže dcéra bola spokojná, rozhodla som sa skúsiť to tiež,“ dopĺňa ju mama.

Foto: Amazon

Obe teda začali pracovať na rovnakom oddelení, pod rovnakým manažérom a trávili spolu čas nielen doma, ale aj v práci. „Pracovať ako rodina spolu je fajn, snažíme sa mať spoločné zmeny. Nakoľko bývame spolu, vyhovuje nám to, máme spoločné prestávky, alebo môžeme spoločne čerpať dovolenku,“ opisuje dcéra, a vzápätí ju dopĺňa mama, ktorá so smiechom tvrdí, že „ja sama by som s rodičmi asi pracovať nechcela.“ Vzápätí ale už vážnejšie dodáva, že na svojich deťoch si váži to, akí sú v práci šikovní a ako sa snažia.

„Som hrdá na oboch, aj keď v práci sme medzi sebou nastavení na to, že sme skôr kolegovia alebo kamaráti. Všimla som si tiež, že odkedy spolu pracujeme, viac sa smejeme, máme viac spoločných tém a viac si rozumieme,“ dodáva.

Foto: Amazon

Rovnaký názor zdieľa aj Mário. „V práci si fandíme, aby sme mali efektívny deň a vždy sa pozdravíme. Spoločný čas v práci si vyslovene užívame a naše rodinné puto sa každým dňom prehlbuje,“ dopĺňa mamu. Na práci v Amazone všetkým trom vyhovuje systematickosť a to, že všetko funguje „Páči sa mi, že ma tu nikto neobmedzuje, a ak má človek perfektne spravenú robotu, tak ho dokonca aj pochvália,“ vyznáva sa pani Veronika.

A ako teda oslávia dnešný Deň matiek? „Od syna zvyknem dostať kyticu alebo menší darček, minulý rok to bolo také nešikovne milé, pretože za chrbtom schovával živé kvety, tešil sa ako mi ich dá a v momente ako mi ich chcel dať mu vypadli z rúk,“ smeje sa pani Veronika. „Ja jej dám určite niečo sladké, keďže to má rada,“ prezrádza dcéra Veronika.

