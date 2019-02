SZĽH má záujem o riadenie Tipsport ligy, riaditeľ Pro-Hokeja Lintner nesúhlasí

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži Tipsport lige môže dôjsť od nasledujúcej sezóny k zmene riadiaceho orgánu.

Od roku 2000 bolo extraligové dianie v kompetencii spoločnosti Pro-hokej, ale záujem o riadenie domácej súťaže má momentálne aj vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kohútov návrh

Podľa informácií štvrtkového vydania denníka Šport ešte nepadlo definitívne rozhodnutie, ale ak má byť konanie v súlade so súťažným poriadkom SZĽH, malo by sa tak stať do konca februára.

Na januárovom zasadnutí výkonného výboru predstavil prezident zväzu Martin Kohút návrh na to, aby prešlo riadenie Tipsport ligy do rúk SZĽH a na schválenie tejto myšlienky potrebuje súhlas troch štatutárnych zástupcov, z ktorých je jedným on sám.

Ďalšími dvoma sú generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček a ekonomický riaditeľ Vladimír Baluška.

Lintner je proti

Ak sa táto trojica rozhodne, že SZĽH bude spravovať domácu najvyššiu súťaž, na schválenie nepotrebuje podporu výkonného výboru. „Cieľom daného kroku je zvýšiť záujem o hokej na Slovensku, ako aj zvýšiť návštevnosť a sledovanosť zápasov slovenského hokeja ako celku,“ uvádza sa v zápisnici z januárového zasadnutia výkonného výboru.

So zámerom SZĽH nesúhlasí aktuálny šéf Pro-Hokeja Richard Lintner, ktorý zastáva túto funkciu od leta 2015. „Amatérsky a profesionálny hokej by nemala riadiť jedna organizácia v rovnakej filozofickej línii. Nefungovalo by to,“ cituje slová bývalého slovenského reprezentanta denník Šport.

Aktuálna zmluva medzi Pro-Hokejom a SZĽH vyprší na konci sezóny 2018/2019 a je reálne, že nedôjde k jej predĺženiu. Spoločnosť však môže naďalej participovať na zlepšovaní slovenskej extraligy prostredníctvom marketingových aktivít alebo iných krokov, ktoré sa priamo nedotýkajú riadenia súťaže.