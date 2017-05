SZĽH spolupracuje s Kanadou a Fínskom, osemnástka sa bude pripravovať v podmienkach NHL

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) nadviazal spoluprácu s kanadskou a fínskou stranou.

“Naša reprezentácia do 18 rokov bude chodiť do Kanady a pripravovať sa vo vynikajúcich podmienkach NHL. Do Kanady sa pôjde vzdelávať a zbierať skúsenosti aj niekoľko našich trénerov, hokejových odborníkov a funkcionárov,“ informoval generálny manažér zväzu Miroslav Valíček, ktorý sa v nemeckom Kolíne nad Rýnom stretol s predstaviteľom Hockey Canada Tomom Renneym a šéfom Edmontonu Oilers Bobom Nicholsonom. “Diskutovali o príprave augustového Memoriálu Ivana Hlinku, informoval som ich, čo všetko chystáme smerom k ďalšiemu ročníku,“ pokračoval Valíček.

Štrbák absolvuje trojročné štúdium

Podobnú spoluprácu ako s Kanaďanmi chystá SZĽH aj s Fínmi. V júli vyšle slovenská strana na sever Európy štyroch trénerov, aby tam zbierali skúsenosti a vzdelávali sa. V septembri odcestuje aj niekdajší reprezentačný obranca Martin Štrbák, ktorý tam absolvuje trojročné štúdium hokejového odborníka a metodika. Fíni majú vždy na začiatku sezóny týždenné tréningové kempy na úrovni všetkých reprezentačných kategórií.

“Dohodli sme sa, že naše výbery sa k nim pridajú. Budú spolu trénovať, môžu si vymeniť trénerov. Náš povedie fínsku reprezentáciu a ich tréner zase slovenskú. Môžeme u nich absolvovať aj kondičné čí výkonnostné testy, ktoré majú na vysokej úrovni,“ referoval Miroslav Valíček.

Na olympiádu v nových dresoch

Generálny sekretár SZĽH riešil aj prípravné zápasy slovenskej seniorskej reprezentácie v sezóne 2017/2018. Švajčiarska strana totiž zrušila decembrový turnaj, na ktorom Slováci pravidelne štartovali. “Museli sme vymyslieť, aké zápasy by sme mohli v tom čase odohrať. Vznikla dohoda s Nórmi, ktorí v decembri organizujú turnaj, na ktorý sme už dostali pozvánku. Sezónu začneme s českou reprezentáciou augustovým dvojzápasom v Žiline a Zlíne,“ informoval Valíček.

Generálny sekretár SZĽH sa v súvislosti s februárovými ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu snažil zabezpečiť výhodné časy zápasov, aby fanúšikovia nemuseli súboje Slovákov sledovať v nočných hodinách. Predbežné dohody hovoria o tom, že počas pracovných dní by tím SR mohol hrať o 13.15 h SEČ a počas víkendu o 8.40 h SEČ. “Tieto časy sú predbežné. Je to návrh, ktorý musí schváliť organizačný výbor ZOH a televízia vlastniaca vysielacie práva. Veríme, že sa to podarí,“ povedal Miroslav Valíček. Slováci sa pod piatimi kruhmi predstavia v dresoch s novým dizajnom. “Na kongrese IIHF som sa stretol s predstaviteľmi dodávateľa športového olympijského oblečenia. Dostali sme návrhy, niektoré sme odobrili, takže špeciálne dresy pre olympiádu sú už viac menej známe. Bližšie informácie však nechcem prezrádzať, aby som nepokazil prekvapenie,“ dodal Valíček.

Informácie pochádzajú z tlačovej správy SZĽH.