Tabárez po triumfe na MS v Rusku myslí na sedem duelov na mundiale, Rusi po prehre nevešajú hlavy

SAMARA 26. júna (WebNoviny.sk) – Futbalisti Uruguaja bez väčších problémov ovládli dianie v A-skupine na XXI. majstrovstvách sveta v Rusku. Zverenci trénera Óscara Tabáreza po dvoch tesných víťazstvách zhodne 1:0 nad Egyptom a Saudskou Arábiou zdolali v pondelok podvečer na trávniku v Samare domáci tím presvedčivo 3:0 a z prvého miesta, navyše bez inkasovaného gólu, postúpili do osemfinále šampionátu.

Je naplnený optimizmom

„Som spokojný. Výsledok i prvenstvo v skupine ma určite potešili. Chceli sme zlepšiť našu hru v porovnaní s prvými dvoma vystúpeniami na tomto šampionáte. Rusko, ktorému sa dosiaľ darilo v domácom prostredí, bolo na to vhodným protivníkom. Hoci sa súper snažil, my sme zvíťazili bez väčších problémov. V prvom polčase sme mohli streliť aj viac gólov, mali sme výraznú prevahu, ale nevyužili sme šance, chýbalo presnejšie zakončenie. Som rád, že sa strelecky presadili naši elitní útočníci Luis Suárez aj Edinson Cavani,“ cituje ruský web Championat hodnotiace slová kouča „Urus“ Tabáreza.

So 71 rokmi (nar. 3. marca 1947) najstarší spomedzi koučov na tomto „mundiale“ hľadí s optimizmom na ďalšie účinkovanie jeho zverencov. A to napriek tomu, že v osemfinále Uruguaj ako víťaz A-skupiny nastúpi v sobotu 30. júna o 20.00 h v Soči proti druhému tímu v klasifikácii B-skupiny, ktorým bude jeden z trojice Španielsko, Portugalsko, Irán.

„Myslím si, že na týchto majstrovstvách sveta môžeme odohrať všetkých sedem zápasov (v tom prípade by hrali finále, resp. v dueli o 3. miesto, pozn.). Hovorím o tom so všetkou úctou pred ostatnými mužstvami, bude to však nesmierne náročné. Všetky tímy sa budú s pribúdajúcim časom herne zlepšovať. Momentálne ma teší naša účasť v osemfinále, prvenstvo skupine sme si zaslúžili,“ vyjadril sa rodák z Montevidea Tabárez, ktorý sedí už dvanásť rokov na uruguajskej lavičke a na MS viedol už 18. duel.

Samé pozitíva

Aj kapitán „La Celeste“ Diego Godín vyjadril spokojnosť s doterajším účinkovaním. „Som nesmierne šťastný, nenachádzam slová. Vidím zatiaľ samé pozitíva – zvíťazili sme vo všetkých troch zápasoch, skončili sme prví v skupine. Dnes sme zdolali kvalitné mužstvo domáceho Ruska 3:0. Naša defenzíva pracuje spoľahlivo, ešte sme neinkasovali,“ poznamenal 32-ročný skúsený stopér, na klubovej úrovni pôsobiaci v španielskom Atléticu Madrid.

Za najlepšieho hráča pondelňajšieho stretnutia v Kosmos Arene v Samare vyhlásili jeho spoluhráča Luisa Suáreza. Skúsený 31-ročný útočník už v 10. min otvoril skóre, z priameho kopu prekonal brankára Ruska Igora Akinfejeva a v 101. štarte strelil už 53. gól v najcennejšom drese.

„Po dvoch víťazstvách 1:0 sme chceli dnes zahrať ešte lepšie a udržať sa na víťaznej vlne. To sa nám aj podarilo. V prvých dueloch nechcete urobiť chybu, každé zaváhanie sa môže vypomstiť. Po tom, čo sme si zabezpečili v predstihu postup do osemfinále MS, sme teraz nastúpili uvoľnenejší, prejavilo sa to aj na trávniku,“ skonštatoval Luis Suárez a doplnil, „chcem poďakovať všetkým uruguajským fanúšikom a osobitne tým, ktorí merali ďalekú cestu na šampionát a povzbudzovali mužstvo z tribún.“ Uruguaj sa pýši dvoma titulmi majstra sveta, na piedestál vystúpil na MS 1930 a 1950.

Prehra v správnej chvíli

Futbalisti Ruska nenadviazali na veľmi dobrý vstup do turnaja. Dve presvedčivé víťazstvá so Saudskou Arábiou (5:0) a Egyptom (3:1) nabudili domáci tím, ktorý však v pondelok podvečer ťahal jednoznačne za kratší koniec. Uruguaj bol nad sily „zbornej“, ktorá však hrala od 36. min a za nepriaznivého stavu 0:2 bez vylúčeného Igora Smoľnikova.

Senegalský hlavný arbiter Malang Diedhiou obrancu Zenitu Petrohrad dvakrát napomenul žltou kartou, čo znamenalo vylúčenie. Rusko však z druhého miesta postúpilo do osemfinále MS, v ňom vyzve v nedeľu 1. júla o 16.00 h v moskovských Lužnikách víťaza B-skupiny, jedného z trojice Španielsko, Portugalsko, Irán.

„Na jednej strane je zlé, že sme prehrali s Uruguajom. Na druhej strane je to však pre nás aj užitočné v tom, že neúspešný výsledok prišiel ešte teraz v skupine, keď sme mali istý postup do osemfinále šampionátu,“ vyjadril sa pre web Championat kouč ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov.

Futbal nie je hokej

„Uruguaj disponuje väčšou kvalitou ako naši predchádzajúci dvaja súperi. Pozitívne je, že po vylúčení Smoľnikova sme sa aj v oslabení snažili vyrovnať nepriaznivý stav. Futbal nie je hokej, v ňom sa oslabenie o jedného hráča viac prejaví. My sme inkasovali všetky tri góly po štandardných situáciách. Zápas si zanalyzujeme, rozoberieme a vyvodíme závery. Hráči nášho tímu sú dostatočne psychicky odolní, aby túto hladkú prehru strávili vo svojom vnútri,“ dodal.

Stredopoliar ruskej reprezentácie Aleksandr Samedov uznal silu pondelňajšieho juhoamerického súpera. „Uruguaj má veľmi kvalitné mužstvo, futbalovo je na najvyššej úrovni. Zápas nám ukázal, že ak urobíme chyby, silný protivník nás za ne dokáže hneď potrestať,“ uviedol 33-ročný stredopoliar Spartaka Moskva Samedov a dodal, „nevešiame hlavy. Čaká nás osemfinále. Všetko je v poriadku.“

