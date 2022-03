Tadej Pogačar je skutočný Campionissimo a víťazné monštrum, chváli mladého Slovinca legendárny Eddy Merckx

Slovinec Tadej Pogačar si naďalej podmaňuje cyklistický svet, hoci má len 23 rokov. Jeho pôsobivý triumf na slávnej toskánskej klasike Strade Bianche, kde sa od pelotónu odpútal 50 kilometrov pred cieľom a svoj únik doviedol do úspešného konca, nenechal chladným ani legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa.

Tomu už pomaly dochádzajú slová na zhodnotenie fenomenálnych výkonov mladého Slovinca, ktorý v posledných dvoch rokoch celkovo ovládol Tour de France.

O svojich nástupcoch počúval veľa

„Viete, ja som už toľkokrát počul, že toto je môj nástupca, toto je nový Merckx, ale so všetkou úctou, tí chlapci na to nikdy nemali. S Tadejom si ale myslím, že na tom niečo bude. Je to víťazné monštrum,“ prekvapil 76-ročný Belgičan, cituje ho špecializovaný web CyclingNews.

K Merckxovi boli v minulosti prirovnávaní aj Slovák Peter Sagan, Belgičan Wout van Aert, Holanďan Mathieu van der Poel. Každému ale niečo chýbalo. Pogačar napriek mladému veku už dokázal víťaziť na veľkých etapových pretekoch, aj na najväčších klasikách.

Aj preto ho Merckx dokonca nazval „Campionissimom“ – teda titulom majstra šampióna, ktorý je v cyklistických kruhoch vyhradený pre dve talianske legendy – Fausta Coppiho s Ginom Bartalim.

„Je ťažké stále hľadať nové slová, ktoré by popísali, čo ten mladý muž na bicykli dokáže. Vážne veľkolepé a impozantné je jeho počínanie na cestách, on je skutočný Campionissimo. Má iba 23 rokov, o to neuveriteľnejšie je, čo už dokázal vyhrať. Aj keď v súčasnej dobe víťazia skôr mladší pretekári, aj tak je jedinečné, čo robí,“ poznamenal Merckx, ktorý ma na svojom konte neuveriteľných 283 víťazstiev a päť celkových prvenstiev na Tour de France.

Obhájil prvenstvo na Tour de France

Jazdec UAE Team Emirates v roku 2021 zvíťazil na Tour de France, keď úspešne obhájil prvenstvo z predchádzajúceho roka.

Prvý v cieli bol aj na monumentoch Liége-Bastogne-Liége a Okolo Lombardska, v olympijských pretekoch s hromadným štartom v Tokiu si vybojoval bronz. Rok 2021 zakončil na čele rebríčka UCI.

Aktuálne je Pogačar súčasťou pelotónu na pretekoch Tirreno-Adriatico, kde obhajuje celkový triumf spred roka. V tomto roku už vyhral preteky Okolo Spojených arabských emirátov.