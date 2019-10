Taiwan nemôže chýbať v globálnom boji proti medzinárodnému zločinu

Taiwan slúži ako kľúčové geopolitické centrum vo východnej a juhovýchodnej Ázii.

Svetová správa o drogách[1], uverejnená v roku 2018 Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), zdôraznila, že Severná Amerika, východná Ázia a juhovýchodná Ázia sú kľúčovými regiónmi pri výrobe a spotrebe amfetamínu.

Správa UNODC s názvom Nadnárodný organizovaný zločin v juhovýchodnej Ázii: vývoj, rast a dosah[2], ktorá bola publikovaná 18. júla 2019, ďalej uvádza, že veľké zločinecké skupiny a finančníci z Macaa, Hongkongu, Číny a Thajska v spolupráci s zločineckými sieťami a chemikmi z Taiwanu urobili z juhovýchodnej Ázie hlavné centrum výroby a prepravy metamfetamínu a iných druhov drog.

Existujú tiež dôkazy o tom, že acetanhydrid vyvážaný z Taiwanu sa dostal do Afganistanu, kde sa používa na výrobu heroínu. To len zdôrazňuje rastúci vplyv taiwanských drogových kartelov v juhovýchodnej Ázii.

Taiwan predstavuje medzeru v medzinárodnej sieti zdieľania spravodajských informácií

V dôsledku koordinácie medzi zločineckými skupinami z rôznych krajín rastie kontrola obchodu s drogami viac na medzinárodnej ako na vnútroštátnej úrovni. Navyše aj spôsoby obchodu sú vysoko organizované a rozširujú sa naprieč regiónmi. Preto je veľmi ťažké pre suverénne národy v rámci svojho územia úplne obmedziť všetky aspekty týchto zločineckých sietí, ako sú výroba, preprava, predaj a tok peňazí.

Výzvy pre Taiwan sú ešte naliehavejšie. Z politických dôvodov sa Taiwan nemôže zúčastňovať na relevantných stretnutiach organizovaných UNODC a INTERPOL-om a nemá prístup ku kritickým spravodajským informáciám zdieľaným prostredníctvom globálneho policajného komunikačného systému I-24/7 ani k databáze odcudzených a stratených cestovných dokladov. Taiwan sa tiež nemôže zúčastňovať na súvisiacich podujatiach a školeniach. To by mohlo spôsobiť vážne medzery v globálnom úsilí o boj proti drogovej kriminalite, zabezpečenie verejnej bezpečnosti a boj proti terorizmu.

Taiwan neváha využiť všetky dostupné zdroje na boj proti medzinárodnému zločinu

Napriek tomu, že taiwanské policajné orgány museli pracovať v týchto zložitých podmienkach, vynaložili všetko úsilie v boji proti medzinárodnému zločinu a úspešne odhalili početné prípady medzinárodnej trestnej činnosti. Napríklad v roku 2018 Taiwanská polícia spolupracovala so svojimi kolegami v Thajsku na rozsiahlej operácii zameranej na cezhraničnú hospodársku kriminalitu, pri ktorej získala späť aktíva v hodnote 120 miliónov thajských bahtov. V tom istom roku sa uskutočnila spoločná operácia s filipínskymi orgánmi s cieľom zadržať miestneho kancelára z Filipín, ktorý bol podozrivý z obchodovania s drogami a utiekol na Taiwan. Medzitým, po hackerskom útoku na Swift systém Taiwanskej ďalekovýchodnej medzinárodnej banky v októbri 2017, zabavila taiwanská polícia ukradnutý majetok v hodnote 60 miliónov dolárov. Rumunská zločinecká skupina, ktorá použila falošné bankové karty na výber peňazí, bola v roku 2016 rozbitá. Hoci sa Taiwan snaží získať aktualizované informácie o trestných konaniach prostredníctvom bilaterálnych kanálov, krajiny sa zdráhajú spolupracovať z politických dôvodov. V roku 2017 poslala taiwanská policajná agentúra celkovo 130 žiadostí o informácie alebo pomoc pri vyšetrovaní iným krajinám, no dostala odpovede iba v 46 prípadoch. To dokazuje, že iba účasťou v INTERPOLe bude Taiwan schopný prekonať politické zasahovanie a získať včasné a úplné informácie o trestných záležitostiach, chrániť bezpečnosť hraníc, presadzovať zákon a poriadok a zapojiť sa do užšej spolupráce s policajnými orgánmi na celom svete v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Taiwan je ochotný a schopný pomôcť medzinárodnému spoločenstvu ešte viac

Taiwan, ktorý slúži ako kľúčový bod spájajúci severovýchodnú a juhovýchodnú Áziu, sa v správe o globálnej konkurencieschopnosti zverejnenej v roku 2018 na Svetovom hospodárskom fóre so sídlom v Švajčiarsku zaradil na 13. miesto zo 140 krajín. Taiwan bol tiež uznaný ako superinovátor[3] a zaradený na 31. miesto[4] v rámci celého sveta z hľadiska spoľahlivosti policajných služieb. Medzitým Forbes uviedol, že Taiwan je najlepšie miesto pre život roku 2016[5]. V globálnom indexe mieru za rok 2018 publikovanom Austrálskym inštitútom pre ekonómiu a mier bol Taiwan zaradený na 34. miesto najbezpečnejších krajín spomedzi 163 krajín sveta[6].

Trestná činnosť, ako je obchodovanie s drogami, často zahŕňa viacero krajín a regiónov, čo vyšetrovacím orgánom vytvára značné prekážky. Keďže zločinecké metódy sa neustále vyvíjajú, je mimoriadne dôležité, aby sa krajiny dokázali poučiť zo skúseností ostatných. Okrem toho aj telekomunikačné a online podvody prekročili hranice krajín a stali sa vysoko organizovanou formou medzinárodného zločinu so zložitým systémom fungovania. Zločinecké skupiny zakladajú nelegálne telekomunikačné platformy (komunikačné centrá) v rôznych krajinách, pričom využívajú internet a iné komunikačné technológie a viacvrstvové prístupy k podvodom, čo orgánom sťažuje vyšetrovanie a potláčanie tejto činnosti. Na prekonanie týchto výziev musí začať medzinárodná spolupráca s cieľom identifikovať zdroje trestnej činnosti, blokovať kanály na pranie špinavých peňazí a zabaviť nezákonné zisky s konečným cieľom dôkladneho odstránenia medzinárodných drogových organizácií a podvodov.

Udržanie globálnej bezpečnosti a sociálnej spravodlivosti musí mať prednosť pred regionálnymi, etnickými a politickými rozdielmi. Preto Vás žiadam o podporu účasti Taiwanu na výročnom valnom zhromaždení INTERPOLu ako pozorovateľa, ako aj na stretnutiach, mechanizmoch a školiacich aktivitách, ktoré organizujú INTERPOL a UNODC. Vyjadrením svojho súhlasu s účasťou Taiwanu na medzinárodných fórach môžete hrať zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľov Taiwanu, jedným z ktorých je aj účasť v medzinárodných organizáciách pragmatickým a zmysluplným spôsobom.

Huang Ming-chao

Komisár

Úrad pre vyšetrovanie trestných činov

Ministerstvo vnútra

Čínska republika (Taiwan)

