Tajné zmluvy na IT projekty boli počas Pellegriniho vlády pravidlom, myslí si Remišová

Za minulej vlády bolo pravidlom uzatvárať utajované zmluvy na IT projekty s cieľom zabrániť verejnej kontrole. Príkladom je kauza okolo IT projektu v hodnote 52 miliónov eur, ktorý bol uzatvorený mesiac pred parlamentnými voľbami. Uviedla to na tlačovej besede vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že podľa Finančnej správy ide o podozrenia z manipulovania verejnej zákazky na informačný systém.

V tejto veci už vykonala Národná kriminálna agentúra (NAKA) zásah v sídle Finančnej správy SR pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň Remišová pripomenula, že po nástupe dala preveriť viaceré sporné IT projekty z obdobia bývalej vlády, pričom kontrolu vykonal aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Vyšetrovanie odhalilo závažné pochybenia

Sporným projektom je podľa nej aj ďalší veľký utajovaný IT projekt s názvom Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe za takmer 45 miliónov eur.

Ako upozornila Veronika Remišová, výsledky kontroly v prípade utajovaného IT projektu za takmer 45 miliónov eur ukázali viaceré závažné skutočnosti vrátane množstva pochybení zo strany úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu z čias bývalej vlády.

Požiadavky na transparentnosť sú oprávnené

„NKÚ tieto skutočnosti vyhodnotil ako podozrenia zo spáchania trestného činu,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová, pričom spomenula možné machinácie pri verejnom obstarávaní či porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa Remišovej tieto kauzy poukazujú na šafárenie s verejnými financiami pri IT projektoch počas vlády premiéra Petra Pellegriniho.

„Zistenia NKÚ len potvrdzujú, že požiadavky na transparentnosť a dôslednú kontrolu veľkých IT projektov boli a sú oprávnené,“ dodala Veronika Remišová, podľa ktorej veľké IT projekty aj v rámci boja proti korupcii nemôžu byť v utajovanom režime bez možnosti kontroly zo strany verejnosti.