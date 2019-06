BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk)

(The Secret Life of Pets 2)

Premiéra: 20. 6. 2019

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti, vtedy keď nie sme doma. Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy!

Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal so skutočnosťou, že nie je jediným obľúbencom svojej paničky Katie, a už sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. Najskôr sa k nim nasťahoval ten chlap. Potom Katie začala priberať a na nejaký čas odišla. Keď sa vrátila, priviezla so sebou nejaké malé dieťa. Keďže bolo totálne bezbranné a neschopné, začal ho Max na každom kroku strážiť a chrániť. Z neustálych starostí si vytvoril nervový tik, na ktorý veterinár Maxovi naordinoval pobyt na dedine. Veľká chyba! Pobyt v prírode znamená pre každé mestské zviera doslova peklo, spôsobované nepriateľskými dedinskými zvieratami. Ani Maxovi kamaráti z prvého dielu nezažívajú najlepšie časy. Jeho psia láska Gidžetka dostane na stráženie Maxovu najobľúbenejšiu hračku, ktorá nedopatrení skončí v byte plnom zúrivých mačiek. Gidžetka prestrojená za mačku musí zahájiť záchrannú akciu. Panička bieleho králika Snowballa sa zase našla v superhrdinoch. Oblieka ho do smiešnych oblečkov. To by Snowballovi až tak nevadilo, keby za ním kvôli jeho superhrdinskej povesti neprišla fenka Daisy a nepožiadala ho o pomoc s misiou, na ktorú prezlečený králik za superhrdinu nemôže stačiť. Ak majú obstáť, musí sa Max, Gidžetka a Snowball postaviť svojim vlastným strachom a obavám. V prvom rade ale zažijú kopec psej, mačacej, škrečkovskej a vtáčej zábavy v príbehu, po ktorom sa už nikdy na svojich chlpatých parťákov nebudete pozerať rovnakými očami.

Tajný život maznáčikov 2 vznikol aj vďaka fenomenálnemu úspechu prvého dielu. Jeho tvorcovia z Illumination Studios majú na úspechy patent, keďže v ich hlavách sa zrodili filmy ako Mimoni, Spievaj alebo Grinch.

