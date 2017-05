Take That zverejnili videoklip k piesni New Day

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Anglická popová skupina Take That predstavila videoklip ku skladbe New Day, ktorá je druhým singlom z albumu Wonderland. Ten sa dostal na trh 24. marca a pochádza z neho aj singel Giants. Take That sú momentálne s novou štúdiovkou na turné po Veľkej Británii a Írsku.

Take That vznikli v roku 1990 v Manchestri ako päťčlenná skupina v zložení Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange a Robbie Williams. Do odchodu Williamsa v roku 1995 vydali albumy TakeThat & Party (1992), Everything Changes (1993) a Nobody Else (1995). Rok po Williamsovom odchode ohlásili zvyšní štyria členovia ukončenie činnosti. Bez neho sa vrátili na scénu v roku 2005, pričom o rok neskôr ponúkli album Beautiful World, po ktorom nasledoval ďalší s názvom The Circus (2008).

V roku 2010 sa k štvorici pridal aj pôvodný piaty člen a spoločne nahrali štúdiovku Progress (2010). Williams skupinu opäť opustil v roku 2012 a o dva roky v septembri z nej odišiel aj Jason Orange. Zvyšní traja členovia odvtedy vydali albumy III (2014) a spomínaný Wonderland. Na konte majú napríklad osem BRIT Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.