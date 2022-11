Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra, tradícia kupovania živej ryby je silnejšia za západe Slovenska

Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, na ktorom sa zúčastnilo 1 005 respondentov. Pätina opýtaných kupuje spracovanú mrazenú alebo chladenú rybu, ďalšia pätina kupuje živú rybu a necelých 14 percent respondentov si kúpi zabitého kapra pri predaji. V tlačovej správe o tom informovalo občianske združenie Humánny pokrok.

V prieskume z takmer 35 percent ľudí, ktorí využívajú predaj živých kaprov, odpovedalo na otázku, čo by urobili, keby už nemali živé ryby, ale mali by v ponuke chladené alebo mrazené kapry. Takmer 27 percent zodpovedalo, že by hľadali ponuku živých kaprov v inej predajni a 29 percent respondentov by ponuku chladeného alebo mrazeného kapra prijalo. Príjem domácnosti, vek a vzdelanie neukázal rozdiely v kupovaní živého kapra. Prieskum ukázal, že tradícia kupovania živej ryby na Vianoce je silnejšia na západnom Slovensku a najmenšiu tradíciu zaznamenali v Košickom kraji.

Necelých 11 percent opýtaných súhlasí, aby bol predaj živých kaprov zakázaný, 27 percent ľudí rozhodne nesúhlasí, aby bol predaj zakázaný. Necelých 18 percent skôr súhlasí so zákazom a 37 percent skôr nesúhlasí.