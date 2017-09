Takto bude vyzerať mobilita v roku 2030

BRATISLAVA 25. septembra 2017 (WBN/PR) – Na tohtoročnom medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte predstavil Adient, svetový líder vo vývoji a výrobe automobilových sedadiel, víziu interiéru automobilov budúcnosti. Inovatívny koncept AI18 ukazuje hlavné smery pre cestovanie autom v roku 2030.

Autá prispôsobené na mnohé situácie

Koncept AI18 prináša päť usporiadaní interiéru pre cestovanie v autonómnych vozidlách, ktoré zjednodušia a spríjemnia každodennú jazdu autom. Tieto riešenia ponúknu rôzne usporiadanie sedadiel a priestoru, ako aj ďalšie funkcie pre bezpečné a komfortné cestovanie v každej situácii.

Pohodlný mód ponúka komfort a relax pre jedného či dvoch cestujúcich. Predné sedadlá sú vybavené patentovanou „antropometrickou“ otočnou osou, vďaka ktorej sa dá sedadlo sklopiť tak, že poskytne telu nadštandardnú oporu na spôsob ležadla. Kľúčové prvky, akými sú opierka hlavy, zabudované a polohovateľné opierky na ruky či špeciálna opierka na nohy, menia svoju polohu podľa tela pasažiera. Bezpečnostné pásy predných sedadiel sú pripevnené priamo na sedadlá, čo zvyšuje pohodlie a najmä bezpečie pasažierov. Vylepšené prevedenie pásov je prispôsobené tomu, aby dokázalo zvládnuť nároky nového, z dnešného pohľadu netradičného spôsobu sedenia, na ktoré sa môžeme tešiť v autonómnych autách budúcnosti.

Konverzačný mód dokáže z vozidla urobiť mobilnú zasadačku. Predné sedadlá sa otočia o 180 stupňov, aby mohol vodič priamo komunikovať so spolujazdcami. Na tento účel Adient v súčasnosti vyvíja nový kinematický systém. Po prvýkrát v histórii bude otočenie sedadiel možné aj v prípade, keď už pasažier sedí v sedadle. Kvôli bezpečnosti sa môžu sedadlá otáčať iba pri nízkych rýchlostiach alebo ak auto stojí. Jednotlivé funkcie sedadiel budú prístupné cez inteligentný príkazový panel zabudovaný do sedadla vodiča. To sa stane akýmsi „kontrolným strediskom“ interiéru automobilu.

Nákladný mód umožňuje cestujúcim naplno využiť priestor za prednými sedadlami. Vďaka odnímateľnému čalúneniu zadných sedadiel, ktoré sa dá jednoducho odložiť do kufra vozidla, vznikne ľahko dostupný úložný priestor pre nadrozmernú batožinu či tovar.

Mód „baby plus“ vychádza v ústrety rodičom s malými deťmi. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle sa dokáže otočiť o 180 stupňov a zároveň môže zadné sedadlo rozšíriť smerom k predným sedadlám tak, aby sa mohol počas celej jazdy hrať s dieťaťom.

Rodinný mód sa najviac podobá dnešnému usporiadaniu sedadiel, čiže sedadlá sú v smere jazdy. Nové, ľahšie opierky hlavy (s hmotnosťou nižšou o 20 %) sú zabudované do predných i zadných sedadiel, pričom ponúkajú pasažierom maximálne pohodlie.

Inteligentné funkcie ponúkajú vyššiu bezpečnosť, pohodlie a jednoduché ovládanie

Koncept AI18 je ukážkou mnohých inteligentných riešení a ponúka viac než 20 nových prvkov a technológií. Obľúbené nastavenia sedadiel sa dajú uložiť do aplikácie s tým, že sa automaticky aktivujú pri nasadnutí do vozidla. Inteligentný príkazový panel, zabudovaný do sedadla vodiča, prináša používateľovi intuitívne rozhranie založené na jednoduchých pohyboch ruky.

Sedadlá konceptu AI18 sú nielen pohodlné, ale vďaka zabudovaným inteligentným senzorom sa dokážu prispôsobiť telám pasažierov. Navyše, integrované senzory dokážu sledovať telesné funkcie, ako dýchanie či činnosť srdca, a poskytnúť cenné informácie o zdravotnom stave pasažierov.

O spoločnosti Adient:

Adient je globálnym lídrom vo výrobe automobilových sedadiel. So 75 000 zamestnancami v 230 výrobných a montážnych závodoch v 33 štátoch sveta vyrábame a dodávame automobilové sedadlá pre všetky triedy vozidiel a pre všetkých veľkých výrobcov. Od kompletných sedadlových systémov až po individuálne komponenty, naše odborné znalosti pokrývajú každý krok výrobného procesu automobilových sedadiel. Naše vlastné integrované firemné kapacity nám umožňujú podieľať sa na výrobe produktov, ktoré sa každoročne montujú do viac ako 50 miliónov vozidiel, od štádia výskumu a dizajnu až po ich vývoj a konečnú výrobu. Na Slovensku zamestnáva spoločnosť Adient takmer 4000 zamestnancov v 5 výrobných závodoch, v technologickom vývojovom centre a biznis centre venujúcom sa finančným a ďalším službám.