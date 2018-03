Takto sa to nemôže skončiť, tvrdí iniciatíva Chceme veriť a žiada stretnutie s Pellegrinim

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Iniciátori výzvy Chceme veriť žiadajú o stretnutie s Petrom Pellegrinim. „Prišli sme s výzvou novému premiérovi na stretnutie, pretože si myslíme, že takto sa to nemôže skončiť,“ povedala v stredu novinárom jedna zo signatárok výzvy Zuzana Wienk.

Masívna strata dôvery občanov voči vláde po dvojnásobnej vražde sa podľa nej nemôže riešiť iba výmenou pár kresiel vo vláde. Vláda podľa Wienk musí dať záruky občanom, že nastane zásadná zmena v oblasti právneho štátu.

S Pellegrinim by podľa nej na túto tému chceli hovoriť ešte predtým, ako nová vláda získa dôveru parlamentu. „Inak by to bolo veľmi neúctivé voči životu Jána Kuciaka, voči jeho rodine, ale aj voči občanom Slovenskej republiky,“ zdôraznila.

Menujú konkrétne požiadavky

Objasnenie vraždy investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nezávislé a čestné inštitúcie a vládu práva žiada vo výzve Chceme veriť 145 osobností a aktivistov.

Signatári zároveň menujú konkrétne požiadavky. Ako píšu vo výzve, „demokracia životne potrebuje nezávislú a fungujúcu políciu, prokuratúru či súdnictvo. Bez nich sa nedá zabezpečiť právny štát. Smrť Jána Kuciaka aj svedectvo prokurátora Vasiľa Špirka sú prejavmi hlbokého rozkladu tohto kľúčového demokratického piliera“.

Žiadajú preto policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby odstúpili a „dali šancu svojim inštitúciám získať späť dôveru občanov“.

Odbornosť vedenia polície

Od zodpovedných signatári tiež chcú, aby v súčasnej výnimočnej situácii vybrali dočasných nástupcov vedenia polície a špeciálnej prokuratúry v otvorenom procese s jasnými kritériami a aby mali títo predstavitelia preukázateľné skúsenosti, vysokú odbornosť a nespochybniteľný morálny kredit.

„Žiadame vedenie generálnej prokuratúry, aby zabezpečilo mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka, ale aj prípadov, na ktoré zavraždený novinár poukázal, s účasťou nielen medzinárodného tímu, ale aj široko akceptovaných domácich morálnych a odborných autorít. Žiadame politickú reprezentáciu a zodpovedné inštitúcie, aby v krátkom čase vytvorili priestor pre prípravu takých systémových opatrení pre políciu, prokuratúru a súdy, ktoré prinesú ich skutočné a trvácne ozdravenie. Zástupcovia odborných organizácií medzi nami sú pripravení v krátkom čase predložiť súbor návrhov pre také opatrenia a vstúpiť do dialógu o ich prijatí,“ píšu ďalej vo výzve Chceme veriť.