Takto sa to robí! V PLANEO stačí nakúpiť, o ostatné sa vám postarajú

Je koniec so zháňaním majstrov na zapojenie novej chladničky alebo práčky a so špekulovaním nad tým, kam vyhodiť starý spotrebič!

Kto si raz kupoval spotrebič väčší než mixér tak vie, že na radosť z neho si chvíľu počká. Chce to ešte ťažkú krabicu doviezť, vyniesť, nový prírastok do rodiny vybaliť, zapojiť a potom zlikvidovať plastové obaly, polystyrény a kartóny. Uľahčiť si to môžete o dovoz, ktorý spravidla končí pri prvých dverách a ďalej si poraďte sami. Ale iba vtedy, ak nenakupujete v PLANEO Elektro! Tu to totiž máte bez starostí. Nakúpte v niektorej z 53 predajní po celom Slovensku a pri pokladni pridajte aj novú službu DOPRAVA PREMIUM. Za pár eur máte vybavené a zakrátko môžete doma so šálkou kávy v ruke sledovať, ako vám spotrebič:

Privezú

Vynesú

Rozbalia

Nainštalujú

A starý spotrebič odvezú na ekologickú likvidáciu

„Dopravu nového spotrebiča, ako aj odvoz starého, vieme našim zákazníkom ušiť na mieru,“ hovorí riaditeľ maloobchodu PLANEO Elektro Peter Matuška. „Vyberiete si, či vám stačí doviezť tovar po prvé dvere, alebo ho chcete postaviť tam, kam treba. Služba DOPRAVA PREMIUM je dostupná vo všetkých našich 53 predajniach a tovar privezieme kamkoľvek,“ ubezpečuje zástupca najrozšírenejšej siete elektropredajní PLANEO Elektro.

Aké jednoduché a aké efektívne, však? Zistite viac na planeo.sk!

