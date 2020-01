Takto vyhrať v ére Shiffrinovej je neskutočné, chváli Boris Vlha svoju sestru Petru po slalome v Záhrebe

„Toto je najdlhší slalom sezóny a kto nemá kondíciu, na poslednom úseku nemá šancu. Všetky lyžiarky tam zaostávali a Petra svoj náskok ešte zvýšila.“ Slová Borisa Vlhu presne vystihli podstatu veľkého triumfu jeho sestry v sobotu v Záhrebe.

Mentálne nabudená a fyzicky dominantná Liptáčka doslova deklasovala konkurenciu v úvodnom ženskom slalome roka 2020. Hlavnej rivalke Mikaele Shiffrinovej „nadelila“ 1,31 s a Rakúšanke Katharine Liensbergerovej na treťom mieste doslova priepastných 3,49 s.

„Je to výborné. Petra predviedla dve perfektné jazdy a vyhrala obe kolá. Tí, čo budú hovoriť, že to bola náhoda, mýlia sa. Toto je Petra Vlhová. Konečne je späť v plnej sile,“ nadchýnal sa Boris Vlha.

Petra už dobehla kondíciu

Jeho mladšia sestra narušila takmer rok trvajúcu hegemóniu Shiffrinovej v najtočivejšej disciplíne Svetového pohára.

Vrátane majstrovstiev sveta vo švédskom Aare Shiffrinová vyhrala všetkých sedem špeciálnych slalomov odvtedy, čo prehrala práve s Vlhovou 8. januára 2019 v rakúskom Flachau. Neprekvapuje, že Boris Vlha zažíval podobné pocity ako pred rokom vo Flachau teraz v Záhrebe.

„Neviem, či to bol dnes najlepší slalom jej života. Ja si myslím, že Flachau je na prvom mieste. Všetko zlé je na niečo dobré, a tak sme brali aj jej choroby či zranenia. Petra už dobehla kondíciu, ktorú mala zanedbanú, čo je extrémne dôležité. Petra sa cíti v pohode po fyzickej stránke a to je hlavný faktor. Na zranenú píšťalu na nohe toľko nemyslí. Občas ju to bolí, ale to zvládame,“ referoval Boris Vlha.

Mikaela chybila v prvom kole

Na otázku, či by Petra zvíťazila aj keby Shiffrinová neurobila v prvom kole veľkú chybu, manažér tímu Vlhovcov odpovedal: „Mala veľký náskok. Mikaela chybila v prvom kole, ale aj keby išla úplne čisto, tak by Petra mala náskok pol sekundy. V ére Shiffrinovej takto vyhrať je neskutočné. Pre Petrinu psychiku aj celého nášho tímu to je veľmi dôležité víťazstvo.“

Boris Vlha na záver v krátkosti priblížil najbližší program svojej sestry vo Svetovom pohári. „Už zajtra cestujeme na tréning do talianskeho Vipitena. Potom nás cez víkend čaká kombinácia v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee a v ďalšom týždni slalom vo Flachau a tiež obrovský slalom spolu s paralelným obrovským slalomom v talianskom Sestriere. Vydýchne si až po 19. januári,“ doplnil.