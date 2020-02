Takto vyzerali slovenské vlády: Mečiar valcoval, Fico sociálne kanibalizoval, Dzurinda reformne bicykloval a Radičovú potopili

1994 – Prevalcujeme všetko. Triumfálny návrat “otca zakladateľa”

Hneď prvé voľby v dejinách Slovenska boli predčasné. Konali sa na prelome septembra a novembra 1994. Zisk takmer 40 percent hlasov pre HZDS-RSS do premiérskeho kresla katapultoval už po tretíkrát Vladimíra Mečiara.

Ten sa od začiatku netajil, že sa pomstí každému, kto sa mu postaví do cesty: „Prevalcujeme to všetko, nech sa deje vôľa Božia, že sa budú všetci diviť!“

Za necelý mesiac odstavil parlamentnú opozíciu a na vplyvné miesta dosadil výlučne svojich ľudí. Slovensko v tom čase kritizovala celá Európa.

1998 – ako bicyklista odstavil Mečiara

Vo voľbách s historickou účasťou cez 84 % síce koncom septembra 1998 tesne vyhralo Mečiarovo HZDS, vládu však už nevie zostaviť. Mečiarovi nepomohla ani okázalá kampaň s účasťou svetoznámych celebrít – Belmonda, Claudie Cardinale či Ornelly Mutti, za ktorú vtedy zaplatil 1,5 milióna eur.

Dzurinda sa v kampani posadil na bicykel a za podpory anti-mečiarovských umelcov prešiel celé Slovensko. Po viac ako mesačných rokovaniach samu podarilo vyskladať vládu zo štyroch strán, ktorá v parlamente získala ústavnú väčšinu 93 hlasov.

V novoročnom prejave sebavedome vyhlásil: “Mafie predstavujú rakovinu každej spoločnosti. Dostať sa z problémov môžeme iba vtedy, keď budú platiť zákony a budú platiť pre všetkých rovnako.” Na scéne v tom čase už “úraduje” Marian Kočner…

Mikuláš Dzurinda Foto: SITA/Diana Černáková

2002 – Dzurinda stráca dych, na prívode kyslíka už stojí Fico

Po septembrových voľbách a rýchlom vytvorení ďalšej viacfarebnej vlády sa dvojnásobnému premiérovi Dzurindovi prestáva dariť, čo si osobne odmieta pripustiť. Predsa priviedol Slovensko do EÚ a NATO, doma presadil viaceré reformy.

No zároveň čelí podozreniam z kupovania poslaneckých hlasov či neprehľadným tendrom. Z dnešného pohľadu mu smrteľný úder zasadila spiklenecká kauza “skupinka”. Zatriasla nielen vládou, ale najmä jeho vlastnou stranou SDKÚ, ktorá sa už nikdy nezotavila do pôvodnej sily.

Vládu, v ktorej pre zaujímavosť sedí aj Pavol Rusko, nakoniec predčasne opustilo KDH. Chaotická situácia tak vydláždila pohodlnú cestu za víťazstvom Robertovi Ficovi.

2006 – Začína sa éra Smeru a doba kešu

Robert Kaliňák a Ján Počiatek. Foto: archívne, SITA/Nina Bednáriková.

Predčasné júnové voľby sú jednoznačným víťazstvom Roberta Fica. Podarilo sa mu viac ako zdvojnásobiť volebný zisk spred štyroch rokov. Z 13,5 percenta vyskočil na takmer 30, a to aj vďaka zmenám v predvolebnej kampani, ktorú viedol neskorší minister Marek Maďarič.

Bilboardy s holými zadkami z dielne mága Flašíka sú definitívne preč. Mladý, silný a sebavedomý Fico bleskovo vyskladal vládu, do ktorej povolal vyšumené HZDS a SNS.

Mečiarovci a národniari vtedy netušili, čo znamená politický kanibalizmus. Objatie Smeru bolo pre obe strany smrteľné a v nasledujúcich voľbách vypadli z parlamentu. Niežeby k svojmu pádu neprispeli aj sami. Najslávnejšou kauzou z tohto obdobia je nástenkový tender Slotových ministrov.

2010 – Radičovej rýchlovka

Začiatkom leta 2010 znovu zvíťazil Smer, vládu však nakoniec poskladala Iveta Radičová, pretože SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd získali v parlamente väčšinu. Nenaplnili sa tak kuloárne informácie, že buď KDH alebo Most-Híd podľahnú vábeniu Smeru.

Vláda však vydržala len necelé dva roky. Krk jej zlomila kríza v Grécku, na ktorú sa nechcel skladať šéf SaS Richard Sulík. Premiérke Radičovej chýbala povestná politická obratnosť Mikuláša Dzurindu a aj jeho pomoc v ťažkej situácii.

Odmenou osudu je postupný zánik SDKÚ, z čoho mal mimoriadnu radosť opäť Robert Fico. Mimochodom, Radičovej vláda bola prvá bez jediného člena bývalej Komunistickej strany Československa.

2012 – víťaz zobral všetko

Okázalé opovrhovanie Roberta Fica “pravicovým zlepencom” nahnalo v predčasných voľbách do košiara Smeru viac ako 44 % voličov. V parlamentnej matematike to znamenalo neuveriteľných 83 kresiel pre jedinú stranu.

“Som ponaučený z roku 2006, keď sme sa možno trochu ponáhľali. Budeme si dávať väčší pozor pri personálnych nomináciách,“ vyhlásil vtedy Robert Fico. Ponaučenie sa nekonalo, menili sa ministri hospodárstva, zdravotníctva aj školstva.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár a šéf strany Smer-SD Robert Fico. Foto: SITA/Branislav Bibel

2016 – Harakter, gazda pravice a ďalší

Jar 2016 priniesla mnohé bizarnosti. Keď mal človek pocit, že väčšia absurdita sa už nemôže stať, tak do pár dní nasledovala ďalšia kauza. Pre pripomenutie ako sa zrodil Fico 3.0 spomeňme status Fedora Flašíka ešte pred vznikom súčasnej koalície:

„Vláda bude už v marci, premiér bude Robert Fico, Smer, SNS, Most, Sieť a vymaľované. Ešte pár rituálnych tancov, pár urazených poslancov, pár múdrych komentárov a ide sa na to. Cca 80 poslancov to istí. Ja len, aby sa vedelo.“