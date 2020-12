Takýto chaos vo voľbách nikto nesľuboval (komentár)

Táto vláda vopred samu seba pri nástupe k moci nazvala najlepšou vládou akú kedy Slovensko malo. K tomuto titulu sa po pár mesiacoch nehlási už z nej nikto.

Premiér najnovšie nazval vlastného ministra idiotom, ktorý nedokázal nakúpiť testy a preto budú zomierať „zbytočne“ stovky ľudí a vyzval ho podať demisiu.

Priznanie, že kvôli neschopnosti jedného člena vlády budú zomierať ľudia, je vizitkou neschopnosti celej vlády. Mimochodom ochrana zdravia a bezpečnosti občanov je prvotným poslaním každého štátu a vlády. Tá naša samu seba obviňuje, že to nedokáže.

Ľudia v mene boja proti korone dokázali dlhé mesiace prehliadať rozklad štátu v iných kľúčových oblastiach. Verejné financie sú v rozklade a hrozí navýšenie zadlženia v nastávajúcich troch rokoch o 5000 eur na každého obyvateľa.

Deti sa podľa pani Cigánikovej neučia, pretože sa Sulík neospravedlnil premiérovi a „Braňo“ nesie za to následky. Tie následky nesie celá generácia detí. Kompenzácia za reštrikčné opatrenia je druhá najnižšia v Európe. Chváliť sa schopnosťou zatvárať ekonomiku, pričom účet platia ľudia a nie štát, už nikoho neohúri. Vláda vládne väčšinu času v núdzovom režime, ktorý udeľuje 15 ročné väzenie v prípade, že hladný človek si zoberie z obchodu rožok za pár centov. Prečo takéto nehorázne tresty vláda potrebuje v boji s koronou nevedno.

Prezidentka, ktorá ešte nedávno vyčítala vláde, že prijíma takmer všetky zákony v skrátenom legislatívnom konaní a to bez vecnej a odbornej diskusie, sa dnes musí s opozíciou prizerať, ako koalícia v skrátenom legislatívnom konaní mení ústavné zákony.

Prezidentka sa však už prizerať naučila. Pred očami použili armádu bez jej vedomia na Druhé národné povstanie, ktoré neodporučil ani jeden odborník, pričom rizík bolo veľa. Čo to môžeme vidieť aj na tom, k akému premoreniu Covidom následne prišlo. Rovnako sme sa všetci museli prizerať, ako si pri nedostatku personálu vláda poslúžila armádami z Rakúska a Maďarska a to bez súhlasu parlamentu, aj keď to ústavný rámec jasne predpokladá.

Aby sme nekrivdili premiérovi, za všetky tieto represívne a antidemokratické zákony hlasuje aj Sulíkova SaS, napriek obratnému marketingu v médiách. Zákon, ktorý Mikasovi a jeho Úradu verejného zdravotníctva dal právo vydávať všeobecné právne predpisy, teda de facto zákony, akoby bol parlament, prešiel len vďaka hlasom poslancov SaS. Rovnako nariadenie, že podnikatelia nemajú právny nárok na náhradu škôd.

Pri nástupe tejto vlády nikoho nenapadlo, že budeme konfrontovaní s vládnutím, ktoré predseda ústavného súdu nazval vo svojom vystúpení k ústavnému zákonu zakazujúcemu ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony, predpokladom pre demontáž demokratického zriadenia. Druhý ústavný zákon má dať vláde možnosť de facto donekonečna predlžovať núdzový stav.

Po chaose tejto vlády Slovensko akútne potrebuje krízový manažment. Potrebuje na kľúčových pozíciách vlády odborníkov a nie verných straníkov. Toto je ten najlepší darček, ktorý by vláda mala dať občanom na Vianoce. Inak je možné, že tieto Vianoce budú pre túto vládu posledné.

Autor je poslancom Národnej rady SR.