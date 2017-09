Takýto zápas sa hodnotí ľahko, hovorí tréner Kozák po výhre nad Slovinskom

TRNAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Hoci tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák mal pred piatkovým kvalifikačným zápasom o postup na MS 2018 v Trnave proti Slovinsku veľké starosti so zložením mužstva, podarilo sa mu zostaviť víťaznú jedenástku.

„Chlapci vedeli, čo chcú hrať, čo majú hrať. Od prvej minúty ma prekvapili, s akou ľahkosťou a uvoľnenosťou zvládli náročný duel z psychickej stránky. Predovšetkým prvý polčas bol fantastický, škoda, že sme v ňom neskórovali. Z toľkých šancí, ktoré sme si vypracovali, musíme jeden gól streliť, aby sa mužstvo upokojilo, uvoľnilo. Mal som trochu obavy, že príde protitútok či štandardná situácia, z ktorej môže súper skórovať. Na štadióne bola fantastická atmosféra, pre to sa oplatí robiť futbal. Výborný výkon a prístup hráčov počas celých 90 minút. Ľahko sa hodnotí takýto zápas. Myslím si, že každý, kto tento futbal videl, si prišiel na svoje,“ sumarizoval reprezentačný kormidelník Kozák zápas, v ktorom si Slováci po víťazstve 1:0 pripísali tri dôležité body do tabuľky F-skupiny európskej časti kvalifikácie.

Nechcel rozprávať o jednotlivcoch

Najväčší rébus, ktorý musel tréner pred stretnutím riešiť, bolo zloženie stopérskej dvojice pri neúčasti vykartovaných stredných obrancov Martina Škrtela a Jána Ďuricu. Rozhodol sa pre Milana Škriniara a Norberta Gyömbéra. Ako hodnotí ich výkon v zápase?

„Nerád by som rozprával o jednotlivcoch. Bol to kolektívny výkon. Zišlo sa 24 ľudí, ktorí majú veľkú futbalovú kvalitu. Mám z toho dobrý pocit, nebojím sa o budúcnosť slovenského futbalu. Máme mladých, ktorí dokážu zaskočiť za skúsenejších. Keď sa však pýtate na stopérsku dvojicu, musím povedať, že dlho som nebol rozhodnutý o jeho zložení. Stále som rozmýšľal o Róbertovi Mazáňovi. Svojím spôsobom mi trochu pomohol. Na zraz prišiel s problémom s ‘priťahovačom’, respektíve slabinami, ale o zdravotných problémoch nič nepovedal. V stredu už trénoval iba individuálne. Vo štvrtok po zásahu lekárov sa zapojil do tréningu mužstva. Nechcel som však riskovať prípadné zranenie v 10. minúte. Moje myšlienky sa potom uberali smerom, že som nechcel rozbiť súčinnosť medzi hráčmi na jednotlivých stranách, či už Maka s Pekaríkom, na druhej strane Weiss potrebuje mať za sebou defenzívnejšieho hráča. Napokon to bolo správne rozhodnutie. Obaja stopéri ma milo prekvapili, najmä Norbert Gyombér podal veľmi dobrý výkon, od Škriniara som taký očakával.“

Už nikdy neurobí tú chybu

Svojej úlohy sa veľmi dobre zhostil v strede poľa Stanislav Lobotka, ktorý nastúpil iba vo svojom druhom reprezentačnom štarte za A-mužstvo Slovenska a vybojoval množstvo lôpt, vyhrával osobné súboje, prihrávkami posielal spoluhráčov do šancí.

Na margo tohto hráča šéf realizačného tímu SR poznamenal: „Stanislav Lobotka je hráč, ktorý si zaslúžil byť skôr v reprezentácii. Už nikdy v živote neurobím tú chybu, ktorú som spravil pred začiatkom kvalifikácie dvadsaťjednotky, keď som povedal, že až na Dudu nebudem zasahovať do kádra mužstva. Inak by sme posunuli Lobotku vyššie. Hodil som ho do vody a neutopil sa. V budúcnosti sa máme o koho oprieť.“

Na pravej strane sa aktívne zapájal do útočenia Peter Pekarík. „Bol to zámer viac útočiť po pravej strane a ľavú uzatvoriť. Možno aj Slovinci rátali s tým, že nastúpi Mazáň, spolu s Weissom útočné typy, chceli nás tak prečísliť. Hubočan však bol dobre disponovaný a Pekarík mal dosť priestoru a využíval každú možnosť na útočenie. Hoci nehral dva zápasy za Herthu Berlín, prišiel kondične top pripravený. V hlave má jasno, vie čo chce, podal dobrý výkon,“ komentoval tréner slovenskej reprezentácie.

Na otázku, či je víťazstvo nad Slovinskom najcennejším v doterajšom priebehu kvalifikácie, Kozák odpovedal takto: „Každý kvalifikačný duel je ťažký, ťažko sa vyhráva. Aby mohlo prísť k takémuto zápasu, museli sme predtým zvíťaziť v štyroch predchádzajúcich. Škoda zbabraného začiatku kvalifikácie. Som presvedčený, že pri plnej koncentrácii hráčov sme mohli mať viac bodov. Musíme ešte urobiť veľmi ťažké kroky, aby sme sa dostali aspoň do baráže.“

V Anglicku očakáva náročný súboj

Potom už obrátil pozornosť na ďalší kvalifikačný súboj s Anglickom, ktorý príde na rad už v pondelok 4. septembra na štadióne Wembley v Londýne: „Dnes je futbal o detailoch, a body sa počítajú tak s Maltou, ako aj Anglickom. Doma sme s ním prehrali v 95. minúte a do Londýna sa ideme pobiť o dobrý výsledok. Anglicko je oveľa silnejšie mužstvo, môžeme len prekvapiť. Nemôžeme však ísť do stretnutia s tým, že si niečo zľahčíme. Verím, že sa dobre zregenerujeme a ideme Anglicku sťažiť situáciu.“

Pre hráčov, najmä tých, ktorí vo svojich kluboch nehrávajú pravidelne, nebude jednoduché z fyzickej stránky zvládnuť dva ťažké duely po sebe. Uvedomuje si to aj Ján Kozák.

„Slovinci i my sme potrebovali v piatok vyhrať, z tohto dôvodu to bolo veľmi náročné. Na tento zápas sme kládli maximálny dôraz. Keď mužstvo vyhrá, hráči sa skôr zregenerujú. Impulzy vychádzajú z hlavy, a keď je tá čistá… Pre futbalistov, ktorí nehrávajú pravidelne, je veľmi ťažké odohrať v krátkom časovom úseku dva také náročné zápasy. Sám som zvedavý, ako sa s tým vyrovnajú. V Anglicku očakávam fyzicky veľmi náročný súboj, verím však, že hráči budú kondične dobre pripravení. Verím, že sa opäť trafíme do zostavy,“ optimisticky zakončil Ján Kozák.