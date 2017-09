Talentovaná speváčka Janais prichádza s novinkou Hlavolam

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Janais je priaznivcom kvalitnej hudby dobre známa. A určite ich nesklame ani tentokrát so svojou novou skladbu Hlavolam, ktorou iba potvrdzuje svoje spevácke i autorské kvality.

Nie je to tak dávno, čo charizmatická hudobníčka Janais avizovala priaznivcom na sociálnej sieti vydanie novej skladby. Ani počas uplynulého leta totiž nezaháľala a spolu s kapelou usilovne pracovala na nových piesňach. Jednou z nich je pohodová, ešte stále letom dýchajúca novinka Hlavolam.

Každý si zaslúži šancu

Tá si vás získa nielen sviežim rytmom a chytľavým textom, ale tiež posolstvom lásky a zaslúžených šancí.

Viac o skladbe prezradila samotná Janais: „Inšpiráciou pre napísanie tejto pesničky mi bola dobrá kamarátka a jej rozchod s partnerom po spoločne prežitých ôsmich rokoch. I keď má teraz novú známosť, neustále ňou lomcujú pochybnosti, či je to ten pravý a nežije iba v sebaklame. Vedie boj s rozumom a hoci mu nevie odolať, podobným myšlienkam sa nedokáže ubrániť. Každý z nás si však zaslúži šancu, či už ide o sklamanie alebo nový vzťah.“

V texte k novej skladbe, sa tak môžeme nájsť všetci. Téma lásky a (ne)prebolených rozchodov je totiž stále nanajvýš aktuálna a väčšine z nás dobre známa.

Prekoná doterajšie úspechy?

Singel Hlavolam, ktorý vychádza už v týchto dňoch, je tak nástupcom príjemnej skladby Nad hladinou. T

á sa v slovenských rádiách naďalej teší výbornej počúvanosti a s pesničkou Blízko, vydareným duetom so spevákom Petrom Bažíkom, Janais katapultovala do kategórie najúspešnejších nekomerčných hudobných umelkýň na Slovensku. Práve druhá spomínaná pieseň v sebe nesie silný odkaz a stala sa symbolickým uznaním ťažkého, ale za to krásneho poslania všetkých mamičiek.

Aj dvojnásobná mama Janais je názornou ukážkou, že skĺbiť materské povinnosti s prácou, ktorá je zároveň koníčkom, nemusí byť nemožné. Novinkou Hlavolam sa ale pracovné aktivity sympatickej speváčky a skladateľky určite nekončia. Jej fanúšikovia sa môžu v najbližších mesiacoch tešiť na ďalšie hudobné prekvapenia a vianočné turné.

Kto je Janais?

Janais je slovenská skladateľka a interpretka spievajúca v slovenčine, angličtine a francúzštine. Jej doménou sa stal indie pop s prvkami folku a šansónu. Do širšieho povedomia sa dostala vďaka súťaži Eurovision Song Contest 2009, kde sa spolu s kapelou prebojovala do národného finálového kola s piesňou Taram ta rej. V tom istom roku predstavila debut Svetaboj s 13 autorskými piesňami.

V marci 2013 vydala Janais druhý album Eufória. Okrem duetu s Martinom Husovským z Komajoty či spolupráce so známym textárom Vladom Krauszom album obohacujú aj anglické skladby a francúzske šansóny priamo z pera samotnej speváčky.

Zatiaľ posledným speváčkiným albumom je Vianočná Janais (2015). Album pozostáva z najznámejších slovenských kolied v originálnych úpravách, ale tiež z francúzskych a anglických vianočných piesní. Súčasťou albumu je duet Biela pieseň so Zuzanou Smatanovou či nestarnúca Let It Snow. Tú Janais pretextovala do slovenčiny a dala jej názov Nech sneží. Album získal skvelé kritiky a zlatú platňu za rok 2015. Speváčka v súčasnosti chystá vianočné turné po celom Slovensku a so svojou kapelou pracujú na novom, v poradí už štvrtom štúdiovom albume.