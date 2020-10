Talentované rómske deti a mládež nechcú byť v izolácii, pomôcť im má nový Fond Divé maky

Na Slovensku sme momentálne vydesení opatreniami v súvislosti so šíriacou sa epidémiou. Odrazu nie je možné to, na čo sme boli zvyknutí a čo považujeme za samozrejmé. Mnohí sa musia zmieriť s tým, že nemôžu študovať tak, ako by chceli, iní nemajú možnosť živiť sa tým, čo vedia robiť najlepšie alebo rozvíjať svoj talent.

Na rozdiel od väčšiny z nás, ktorých život sa môže čoskoro vrátiť do normálu, mnoho rómskych detí a mladých ľudí nemá takúto šancu ani inokedy. Chcú študovať, pracovať na svojom talente, no bez podpory nemajú šancu, nemajú možnosti, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmé. Aj preto OZ Divé maky, ktorého cieľom je vychovávať generáciu vzdelaných Rómov, otvára Fond Divé maky – aby mladé rómske talenty nezostali v izolácii.

Podľa Správkyne OZ Divé Maky, Barbory Mistríkovej, má byť nový Fond Divé maky nástrojom stability organizácie, ktorá talentované rómske deti a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia podporuje už 15 rokov. Vďaka príspevkom firiem i jednotlivcov do Fondu budú môcť Divé maky poskytnúť nadaným deťom zo znevýhodneného prostredia kontinuálnu pomoc, nezávislú sa tom, či v danej chvíli dieťa má alebo nemá konkrétneho darcu, tak ako to bolo doteraz.

„Nutnosť založiť takýto Fond cítime vždy na začiatku školského roka, kedy potreby našich detí presahujú objem prostriedkov, ktoré máme v septembri z našich štipendií k dispozícii. Vďaka Fondu budeme môcť financovať deti, ktoré ešte nemajú svojich individuálnych darcov, alebo majú len čiastočne krytý rozpočet. Budeme schopní podporovať vzdelávacie a rozvojové aktivity detí, zakúpiť hudobný nástroj, či uhradiť kurzy a súťaže. Veľkou pridanou hodnotou fondu je, že nám umožní aj rozšíriť našu podporu a pomôcť aj deťom mimo nášho štipendijného programu“, hovorí Barbora Mistríková.

Fond Divé maky je otvorený firemným i individuálnym darcom.

25 € uhradí cestovné náklady do školy pre jedno dieťa na jeden mesiac

50 € pokryje mesačné náklady na mentoring pre 1 dieťa

75 € zabezpečí školské pomôcky na jeden školský polrok

150 € zaplatí internát pre jedného štipendistu na 3 mesiace

Podporiť talentované rómske deti a mládež, aby ich talent nezostal v izolácii, možete na: www.divemaky.sk/fond

Hlavnými postavami kampane, ktorá vyzýva podporiť Fond Divé maky, sú tri mladé rómske talenty, aktuálni štipendisti programu Divé maky:

Agáta Berková, 11-ročná žiačka ZŠ Poltár, vyniká nielen v škole, ale aj v šachu. V budúcnosti by sa chcela stať vedkyňou, ktorá objaví liek pre svojich bračekov autistov. Agátka hrá súťažne šach od svojich 6 rokov. Vychováva ju jej otec, ktorý je zároveň jej trénerom, pričom ich spoločná práca priniesla Agátke množstvo úspechov: ako 8-ročná sa stala víťazkou semifinále GPX SR v rapid šachu, v rámci Majstrovstiev EÚ skončila na 5. mieste. Odohrala zápas so splnomocnencom pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (výhra) i s medzinárodným majstrom Kanady z roku 2016, Tomášom Krňanom (remíza). Pravidelne hrá súťažné zápasy dospelých v 5. a 4. lige a v minulom roku bola najmladšou kapitánkou.

Venovať sa šachu v skromných rodinných podmienkach je ťažké. Agátka by finančné prostriedky z Fondu využila okrem iného na zlepšenie tréningových podmienok, registračné poplatky a súťaže.

Ján Krempaský má 12 rokov a navštevuje športovú triedu so zameraním na ľadový hokej v Poprade. Každý jeden deň, či je leto alebo zima, chodí pešo na tréningy. Janko sa na konci uplynulej sezóny v HK Poprad stal najlepším strelcom mužstva s 38-mimi gólmi a jeho cieľom je dostať sa do NHL, hrať za Slovensko a tiež vyštudovať a stať sa slušným človekom. Ako sám hovorí, účasť v štipendijnom programe Divé maky mu zmenila život. „Hokej je totiž finančne náročný šport, a moji rodičia nemajú peniaze na to, aby mi platili drahé turnaje, výstroj či hokejové kempy, na ktoré moji spolužiaci a kamaráti pravidelne chodia. Akonáhle mi však Divé maky našli darcu, do pár dní som dostal nové korčule, helmu, športovú tašku, a mám pokryté všetky náklady spojené s cestovaním. Túto podporu si nesmierne vážim“.

Roman Všetička, 14-ročný študent Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku, sníva o kariére úspešného baletného tanečníka a každý deň na svojom talente tvrdo pracuje. Zrejme aj svojej húževnatosti vďačí za to, že ako jeden z mála v jeho veku už tancoval v niekoľkých baletných predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. Zmysel pre disciplínu a vytrvalosť získal v krasokorčuľovaní, ktorému sa roky venoval a doma mu na stenách visí mnoho diplomov a ocenení.

„Keďže mám ďalších troch súrodencov a ja som najstarší, moji rodičia si nemôžu dovoliť pokryť náklady na moje finančne náročné štúdium na konzervatóriu. Teší ma, že vďaka Divým makom som v komunite úspešných mladých Rómov, ktorí majú podobné zmýšľanie a ambície, ako ja“, hovorí Roman.

Kampaň kreatívne zastrešila agentúra Respect APP, ktorá postavila ideu kampane na porovnaní s aktuálnou situáciou. „Mladé talenty sú doslova izolované od možnosti uplatniť svoj talent. Preto sme v kampani použili silný vizuálny symbol skleneného boxu, ktorý prepája celú kampaň.“ hovorí Yolka Udičová z agentúry Respect APP. O komunikáciu kampane sa postarala agentúra SKPR Strategies, produkciu videí aj fotografií zastrešila produkčná spoločnosť Hitchhiker Films a réžie sa ujal Dano Dekan. Fotografoval Jakub Klimo.

Fond Divé maky v prvej fáze podporili: Nadácia Tesco, IMMOCAP, Slovenská sporiteľňa, Fond ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021

O OZ Divé maky

Občianske združenie Divé maky už od roku 2005 podporuje rozvoj talentovaných rómskych detí a mládeže pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. Ťažiskom ich aktivít je štipendijný program, v rámci ktorého za 14 rokov poskytli vyše 500 štipendií, pričom všetky rómske deti a mladí ľudia v programe majú svojho mentora, absolvujú vzdelávacie pobyty a dostávajú systematickú podporu a motiváciu prostredníctvom pozitívnych vzorov, terénnych pracovníkov, umelcov, darcov a dobrovoľníkov.

Cieľom OZ Divé maky je vychovať vzdelanú rómsku generáciu, ktorá bude vedieť riešiť problémy svojej komunity a môže byť pozitívnym príkladom pre ostatných.

Viac o Divých makoch sa dozviete na www.divemaky.sk

Pre doplňujúce otázky kontaktujte: Barbora Mistríková, správkyňa OZ Divé maky, 0905 844 273, bmistrikova@divemaky.sk

