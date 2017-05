Talenty môžu získať podporu v programe Ukáž sa!, ambasádormi sú Vlhová, Graňák a Richard Nagy

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) – Grantový program SOV s názvom Ukáž sa!, v rámci ktorého sa minulý rok prerozdelilo mladým talentovaným športovcom až 30-tisíc eur, pre veľký úspech bude pokračovať druhým ročníkom.

“Minulý rok nám prišlo až 73 žiadostí a zaregistrovali sme viac ako 25-tisíc hlasov v rámci internetového hlasovania.Toto číslo nás milo prekvapilo a zároveň utvrdilo v tom, že na Slovensku máme veľa talentovaných mladých športovcov, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Naším cieľom je vyhľadávať tieto talenty a podporovať ich, aby napredovali a stali sa z nich o niekoľko rokov slovenskí olympijskí reprezentanti. Toto musí byť kľúčová úloha Slovenského olympijského výboru a jeho nadácie,“ povedal na tlačovej konferencii prezident SOV Anton Siekel.

Veľmi dobrá myšlienka

Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Stačí, ak vyplnia registračný formulár na internetovej stránke Nadácie SOV www.nadaciasov.sk. Zo všetkých žiadostí vyberie odborná komisia a jej ambasádori 12 uchádzačov, ktorí zabojujú o finančnú podporu prostredníctvom verejného hlasovania cez internetovú stránku Nadácie SOV.

Tohtoročnými ambasádormi sú lyžiarka Petra Vlhová, hokejista Dominik Graňák a plavec Richard Nagy. „Je to veľmi dobrá myšlienka a dúfam, že sa zapojí veľa detí a že aj my športovci budeme môcť pomôcť. Verím, že im to len pomôže, že sa staneme kamarátmi a že sa budeme stretávať na športoviskách. Som si istá, že nájdeme talenty, ktorým môžeme pomôcť dosiahnuť lepšie výsledky ako doteraz,“ povedala Petra Vlhová. Dvadsaťjedenročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa aktuálna pripravuje na maturity, no popri učení stíha aj tréningy s kondičným trénerom Šimonom Klimčíkom. „Je to ťažké, lebo z tréningu prídem domov unavená a už sa mi veľmi učiť nechce. Snažím sa to však nejako zvládať,“ pokračovala Vlhová.

Na jej slová nadviazal hokejový obranca Dominik Graňák. „Je to pre mňa česť byť ambasádorom takéhoto projektu, je to však aj zaväzujúce. Vyrastal som v dobe, keď boli podmienky lepšie, čo sa týka dostupnosti športu širokej verejnosti. Teraz je to ťažšie a preto vítam, že vznikol takýto projekt. Budem veľmi rád, keď mladí športovci aj vďaka nemu budú úspešní, aj keď to nie je to primárne. Je však dobré, keď dostanú možnosť ukázať, čo v nich je,“ povedal Graňák.

Žiadatelia natočia motivačné video

Tretím do partie ambasádorov bol plavec Richard Nagy, ktorý súhlasil so všetkým, čo už odznelo. „Dúfam, že podpora, ktorú športovci z Ukáž sa! dostanú, využijú na to, že sa z nich stanú dobrí ľudia a že sa to tu neskončí. Keď som začínal ja, tak som takúto možnosť nemal, všetko museli hradiť rodičia. Je fajn, že niečo takéto vzniklo a dúfam, že to bude pokračovať aj naďalej.“

Prihlasovanie štartuje v stredu 9. mája a bude trvať až do 23. júna 2017. K vyplnenému registračnému formuláru musia žiadatelia pripojiť aj krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok a na aký účel ho chcú využiť. Od 1. do 29. júla bude verejnosť môcť hlasovať o tom, kto si príspevok najviac zaslúži. Víťaza vyhlásia v septembri, ktorý zinkasuje 4000 eur. Druhému v poradí sa ujde 3500 eur, tretiemu 3000. Za štvrté až šieste miesto Nadácia SOV udelí 2500 eur a siedmy až dvanásty v poradí dostanú po 2000 eur. Minulý rok sa víťazom stal plavec Adam Halás, ktorý si z výhry hradil účasť na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v kanadskom Windsore a bol aj na dvoch Svetových pohároch.