Talian Malucelli bol najrýchlejší v špurte a vyhral druhú etapu pretekov Okolo Slovenska

aktualizované 9. júna o 18:34

NITRA 9. júna (WebNoviny.sk) – Víťazom 2. etapy na 60.+1. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Banskej Bystrice do Nitry (172 km) sa stal Talian Matteo Malucelli z tímu Androni-Sidermec.

Čas víťaza bol 4:11:50 h. Druhý skončil v šprinte veľkej skupiny jazdcov líder celkovej priebežnej klasifikácie Slovinec Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) a po tretie miesto si došpurtoval jeho krajan Matej Mugerli (Amplatz-BMC).

Slováci sa v koncovke etapy výraznejšie nepresadili. Najlepší z nich Marek Čanecký z tímu Amplatz-BMC skončil na 32. priečke. Lídrom pretekov zostal Tratnik.

“Dnes som robil ´vrátnika´, ako hovoríme cyklistovi, ktorý zostáva posledný za šprintérom. Moja úloha je taká, že ak by šprintér stratil pozíciu, musím ho dotiahnuť naspäť do ´vláčika´. Celkovo to bolo dnes svižné, každý tím sa pokúšal dostať do úniku. Ostré tempo sa jazdilo až po Zvolen, kde sme sa totálne potrhali a tam na prvom vrchole na Breznici odišli vpredu dvaja jazdci. V tíme sme mali ísť na nášho Slovinca, nakoniec špurtoval ten, čo bol pred ním – Matej Mugerli. Zajtra nás čaká dlhá etapa, bude to veľmi ťažké. Kolumbijčania aj Slovinci určite budú útočiť,” uviedol Marek Čanecký.

Cyklisti zamierili na juhozápad Slovenska

Cyklisti sa v piatok vybrali z Banskej Bystrice smer juhozápad Slovenska. V stúpaní na prvú horskú prémiu na Železnej Breznici (26,5. km) sa ocitli v úniku Kolumbijčan Egan Bernal (Androni Sidermec) a Portugalčan Ricardo Vilela (Manzana Postobón).

Postupne si podľa “live” sekcie portálu okoloslovenska.com vybudovali až 4-minútový náskok a rozdelili si body aj na prvej rýchlostnej prémii v dejisku tohtoročného spoločného šampionátu Čechov a Slovákov v Žiari nad Hronom (46,8 km).

Po tretie miesto si tam z pelotónu došpurtoval líder pretekov Jan Tratnik. Druhú vrchársku prémiu na Salamandre (74,5. km) vyhral bez boja Vilela, vedúcu dvojicu už vtedy stíhal osamotený Talian Marco Zamparella (Amore & Vita-Sella SMP).

Vilela nazbieral 11 bodov na prémiách

Nasledovala rýchlostná prémia v Banskej Štiavnici a triumf talentovaného Kolumbijčana Bernala, budúceho kolegu Chrisa Frooma v tíme Sky. Na Zamparellu sa dotiahol jeho tímový kolega Albánec Redi Halilaj, v polovici etapy zaostávali za vedúcim duom približne o minútu. Aj na vrchole stúpania v Sedle Peciny (84,7 km) bol ako prvý Vilela a celkovo si v piatok pripísal na vrchárskych prémiách 11 bodov.

Náskok dvojice utečencov sa pomaly zmenšoval, 40 km pred cieľom klesol pod 1 minútu. Neskôr sa obe skupinky spojili a posledná rýchlostná prémia v Zlatých Moravciach (142,5 km) sa stala korisťou Zamparellu. Hlavné pole pravidelne ukrajovali z náskoku štvorice a 10 km pred cieľom to bolo už len 20-30 sekúnd. Napokon únik nevydržal až do konca a v špurte sa presadil Talian Malucelli.

Do druhej etapy pretekov Okolo Slovenska nastúpilo 142 cyklistov z 25 tímov a 28 krajín. O kvalitný športový zážitok sa budú až do nedele starať jazdci z 5 prokontinentálnych tímov (PCT), 16 kontinentálnych zoskupení (CT) a 4 národných reprezentácií (NT). Medzi nimi figuruje aj jediné profesionálne slovenské družstvo UCI – Dukla Banská Bystrica patriace do kategórie CT.

Celkový víťaz na Okolo Slovenska bude známy v nedeľu 11. júna v historickom centre Trnavy. V hre je 738 bodov do rebríčka UCI a tiež finančné odmeny v celkovej sume 30 455 eur. Celkový víťaz získa prémiu 3000 eur, víťaz každej etapy sa môže tešiť na 1300 eur.

Okolo Slovenska 2017

2. etapa (Banská Bystrica – Nitra, 172 km):

1. Matteo Malucelli (Tal.) Androni-Sidermec 4:11:50 h, 2. Jan Tratnik (Slovin.) CCC Sprandi Polkowice, 3. Matej Mugerli (Slovin.) Amplatz-BMC, 4. Marco Benfatto (Tal.) Androni-Sidermec, 5. Zakkari Dempster (Aus.) Israel Cycling Academy, 6. Josef Černý (ČR) Elkov – Author Cycling Team,…32. Marek Čanecký, Amplatz-BMC,…36. Patrik Tybor (obaja SR) Dukla Banská Bystrica – všetci rovnaký čas ako víťaz.

Okolo Slovenska – 60. + 1. ročník

zostávajúci program

10. júna: Nitra – Trnava – 3. etapa (222,1 km) – 3 rýchlostné prémie – 4 horské prémie

11. júna: Trnava – Trnava – 4. etapa (152,5 km) – 3 rýchlostné prémie