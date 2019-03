Taliani nadväzujú užšiu spoluprácu s Číňanmi, ale zápasy Serie A by sa v Ázii hrať nemali

RÍM 23. marca (WebNoviny.sk) – Futbaloví fanúšikovia sa v budúcnosti môžu dočkať finálových stretnutí Talianskeho pohár či Superpohára v Čína. Dôvodom je užšia spolupráca medzi Talianskou futbalovou federáciou a čínskou protistranou.

Prebiehajúce rokovania rozoberajú viacero súčastí možnej spolupráce medzi Talianskom a Čínou vo futbalovej sfére. Taliani napríklad môžu pomáhať ázijskej krajine pri zavádzaní videoasistenta rozhodcu (VAR).

Prípravné stretnutia či školenia trénerov

Talianska futbalová federácie je presvedčená, že Čína bude v najbližších troch rokoch hostiť mnohé súboje talianskych súťaží, no zápasy najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A by to byť nemali. Ďalšími príkladmi spolupráce môžu byť prípravné stretnutia medzi reprezentáciami či školenia trénerov.

Čína a Taliansko už aj tak majú dosť úzke spojenie. V Ázii totiž aktuálne pôsobia či pôsobili napríklad niekdajší kapitán talianskej futbalovej reprezentácie Fabio Cannavaro či kouč národného tímu Marcello Lippi.

Medzisezónne turné A-tímu po Ázii

Cannavaro na poste reprezentačného kouča Číny nedávno nahradil Lippiho. Do Číny nedávno zamieril aj kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík, ktorý dlhé roky pôsobil v talianskom Neapole a stal sa ikonou miestneho SSC.

Absolvovať súťažné zápasy v zahraničí by pre Talianov nebola novinka, keďže nedávno sa duel o taliansky Superpohár uskutočnil v Saudskej Arábii. Navyše, vo štvrtok zástupcovia klubu Inter Miláno, v ktorom pôsobí iný slovenský reprezentant Milan Škriniar, oznámili medzisezónne turné A-tímu po Ázii a zavítajú aj do Číny.