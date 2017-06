Video: Taliani odplatili Uruguajčanom prehru z MS 2014, De Rossi odohral 113. zápas v národnom mužstve

NICE 8. júna (WebNoviny.sk) – Prípravné stretnutie medzi futbalistami Talianska a Uruguaja sa na štadióne Allianz Riviera vo francúzskom meste Nice skončilo triumfom tímu z Apeninského polostrova 3:0. Taliani pod vedením trénera Gian Piera Venturu natiahli sériu bez prehry už na deväť zápasov.

Odkedy 69-ročný Janovčan zasadol na lavičku reprezentačného mužstva, prehrali iba raz – hneď v jeho premiére 1. septembra minulého roka s Francúzmi (1:3). “Pomaličky sa blížime k dosiahnutiu niektorých cieľov, ktoré sme si stanovili. V dueli s Uruguajom bolo najdôležitejšie mentálne nastavenie mojich hráčov, keďže Taliansku sa v prípravných zápasoch nezvykne dariť. Ukázali sme však správny prístup, utvorili sme si šesť či sedem šancí a súperovi nedovolili skórovať. Pred nami je však ešte veľa práce, ktorú musíme zvládnuť v krátkom čase,” povedal Ventura pre Rai Sport.

Taliansky revanš za osudnú prehru

Aj keď to bol iba prípravný zápas, Taliani sa svojmu protivníkovi revanšovali za prehru na MS 2014. Na záverečnom turnaji v Brazílii vtedy nepostúpili zo skupiny, osudná bola pre nich práve prehra s Uruguajčanmi (0:1). “Azúrovú squadru” aktuálne nasmeroval za víťazstvom už v 7. min uruguajský stopér José María Giménez.

Hráč Atlética Madrid “nechytateľne” usmernil loptu do svojej bránky, keď sa snažil odkopnúť ju súperovmu útočníkovi Andreovi Belottimu. Zostávajúce zásahy talianskeho tímu prišli až v úplnom závere stretnutia. V 83. min zvýšil na 2:0 Éder a skóre uzavrel z pokutového kopu Daniele De Rossi.

Práve 33-ročný De Rossi, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou na rukáve, odohral 113. duel v najcennejšom drese. V počte zápasov za Taliansko predstihol legendárneho brankára Dina Zoffa a osamostatnil sa na 5. mieste v tejto štatistike. Častejšie ako De Rossi nastúpili za taliansky národný tím iba Andrea Pirlo (116-krát), Paolo Maldini (126), Fabio Cannavaro (136) a stále aktívny gólman Gianluigi Buffon (168).

“Skórovať za národný tím je vždy výnimočná chvíľa. Pre vývoj zápasu to bol dôležitý gól a som rád, že som prispel k nášmu triumfu,” povedal útočník Éder podľa portálu football-italia.net. Svoj návrat do reprezentácie po dlhých 17 mesiacoch si určite inak predstavoval Talian Claudio Marchisio. Stredopoliar Juventusu Turín prišiel pre zranenie kolena o ME 2016, v stredu pre svalové problémy zišiel z trávnika už v 17. min.

Výhra by vylepšila skóre

Taliani sa stredajším triumfom pozitívne naladili na nedeľňajší kvalifikačný duel o postup na MS 2018 proti Lichtenštajncom. V Udine sa neočakáva nič iné, ako výhra domácich. Záložník Riccardo Montolivo si uvedomuje, že Taliani si okrem troch bodov musia aj vylepšiť skóre.

To môže byť “jazýčkom na váhach” v náročnej eliminačnej G-skupine, v ktorej majú aktuálne Španielsko aj Taliansko zhodný počet 13 bodov. “Naším cieľom je nielen vyhrať, ale aj streliť veľa gólov. Myslím si, že kvalitu na to máme, no musíme byť plne koncentrovaní celých 90 minút,” povedal hráč AC Miláno Montolivo.

Taliansko – Uruguaj 3:0 (1:0)

hralo sa v Nice (Fr.)

Góly: 7. José Giménez (vlastný), 83. Éder, 90.+ De Rossi (z pok. kopu)