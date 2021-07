Taliani prišli na európskom šampionáte o obrancu, Leonardo Spinazzola si roztrhol achilovku

V čase, keď sa jeho spoluhráči tešili z triumfu nad Belgičanmi (2:1) a postupu do semifinále majstrovstiev Európy, jeden taliansky futbalista plakal. Leonardo Spinazzola si roztrhol achilovku na ľavej nohe, neskoršie vyšetrenia v Ríme potvrdili túto smutnú diagnózu.

Spinazzola sa zranil počas druhého polčasu piatkového štvrťfinálového súboja v mníchovskej Allianz Arene bez pričinenia súperovho hráča. Ešte predtým zabránil obávanému kanonierovi Belgičanov Romelovi Lukakovi, aby vyrovnal na 2:2.

Ťažká strata pre tím

Dvadsaťosemročný krajný obranca s klubovou príslušnosťou AS Rím musí rátať s nútenou pauzou, ktorá môže trvať aj niekoľko mesiacov.

„Spinazzola sa už po vyšetreniach nevrátil k spoluhráčom na tréningovú základňu do Florencie. S rehabilitáciou začne už so svojím klubovým zamestnávateľom. Do Londýna na semifinále proti Španielom s nami nepocestuje,“ cituje portál ORF tlačovú správu talianskej futbalovej reprezentácie.

„Trhalo mi srdce, keď som ho videl so slzami v očiach. Nebol to pekný pohľad. Toto si určite nezaslúžil, bol to jeden z našich najlepších hráčov,“ uviedol tréner Talianov Roberto Mancini. Útočník Lorenzo Insigne doplnil: „Je to pre nás ťažká strata. Bol veľmi dôležitá súčasť nášho tímu. Smutné.“

Azúrový sen pokračuje

Po počiatočnom šoku Spinazzola už na druhý deň na instagrame rozhodne vyhlásil: „Čoskoro sa vrátim. Som si tým istý! Náš azúrový sen pokračuje, lebo táto skupina ľudí zostane skvelá aj bezo mňa. Nič nie je nemožné.“

Taliani nastúpia proti Španielom v prvom semifinále ME 2020 v utorok 6. júla na londýnskom štadióne Wembley. O deň neskôr si to na rovnakom mieste o postup do finále rozdajú Angličania a Dáni.