Talianom hrozí podobný osud ako Rusom, na olympiádu v Tokiu možno nepôjdu pod svojou vlajkou

Na OH v japonskom Tokiu možno okrem ruskej nebude hrať ani talianska štátna hymna. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) totiž zvažuje taký trest pre krajinu z Apeninského polostrova kvôli sporu vo financovaní športu.

Zásahy talianskej vlády do športu

MOV teraz vyhodnocuje, či a v akej miere dochádza k zásahom do športu zo strany talianskej vlády. Do roku 2019 o rozdeľovaní prostriedkov rozhodoval Taliansky olympijský výbor (CONI), talianska vláda však zriadila novú organizáciu „Sport e Salute“ a financie teraz prideľuje tento orgán.

Agentúra AP upozornila, že možným trestom zo strany MOV môže byť odobratie práva športovcom z Talianska súťažiť na OH v Tokiu v národných farbách a nemuseli by ani počuť štátnu hymnu v prípade zisku olympijského zlata. Počas najbližších dvoch rokov si taký trest musia odpykať športovci Ruska, tí však trpia za manipuláciu so vzorkami v antidopingovom laboratóriu v Moskve.

V podobnej situácii sa v roku 2016 ocitli športovci z Kuvajtu, ktorí na OH v Riu de Janeiro štartovali pod olympijskou vlajkou ako „Nezávislí olympijskí športovci„. Na ZOH 2016 zase Rusi kvôli masívnemu dopingovému škandálu štartovali ako „Olympijskí športovci z Ruska„.

Autonómia podľa diktátu Olympijskej charty

MOV už talianskej vláde adresovala dva listy, prezident MOV Thomas Bach v nich premiéra Talianska Giuseppeho Conteho upozornil na skôr uvedené skutočnosti. „Talianska vláda ďalej neumožňuje CONI plniť si svoju úlohu v plnom rozsahu. CONI je pritom plnohodnotný člen MOV a postupuje v súlade s Olympijskou chartou,“ informoval Bach. Dodal tiež, že za extrémnych podmienok môže Taliansko prísť o organizáciu ZOH 2026 v Miléne a Cortine d’Ampezzo.

Taliansky minister športu Vincenzo Spadafora ešte v novembri 2020 Bachovi odpísal, že talianska vláda vykoná reformy tak, aby CONI mala zabezpečenú autonómiu podľa diktátu Olympijskej charty. MOV už v stredu na rokovaní výkonného výboru môže Talianom dočasne pozastaviť činnosť, ktorú potom môže uvoľniť, ak Taliani zabezpečia dostatok autonómie pre CONI.