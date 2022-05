Talianska firma v Poprade začala so zamestnávaním Rómov, dnes tvoria 43 percent zamestnancov

Za posledných viac ako desať rokov sa spoločnosti Pasell podarilo zvýšiť počet rómskych zamestnancov vo svojom závode v Poprade z desiatich na viac ako 43 percent. Výrobca komponentov pre domáce elektrospotrebiče a automobily začal so zamestnávaním ľudí z marginalizovanej komunity ešte v roku 2008.

Podľa výkonnej riaditeľky spoločnosti Zuzany Dudovej išlo o náročnú cestu. Ako uviedla pre agentúru SITA, vyžadovalo si to zmenu myslenia aj na strane zamestnávateľa, a to v snahe odbúrať predsudky.

Dve oddelenia

Talianska firma zamestnáva v súčasnosti v priemyselnom parku v mestskej časti Matejovce 75 ľudí. Výrobu má rozdelenú do dvoch oddelení.

Na oddelení betónových závaží tvoria približne 70 percent zo zamestnancov Rómovia. Na oddelení plastových komponentov sa ich počet pohybuje na úrovni 33 percent, vznikla tam aj jedna rómska zmena.

Šanca pre Rómov

Spoločnosť tvrdí, že Rómom chce dať šancu, aby získali pracovný návyk. Darí sa im to postupnými krokmi. Ľudia z marginalizovanej komunity si podľa Dudovej prichádzajú do firmy pýtať prácu aj sami. V tejto súvislosti vyzdvihla spoluprácu s organizáciou Človek v ohrození.

„Veľmi nám zamestnávateľom pomáha v tom, že sa nám snaží pripravovať Rómov, čo sa týka pracovných a hygienických návykov. A teda, aby pochopili, že do práce musia prísť každý deň a urobiť si svoju prácu bez ohľadu na to, aké je to náročné. Samozrejme, musíme ísť na nich rovnakým metrom, teda musia dosahovať výsledky kvality a produktivity tak, aby tu tá pridaná hodnota bola,“ vysvetlila.

Výroba komponentov

PASELL SLOVAKIA s. r. o., pôsobí v Poprade od roku 2000, vyrába betónové a plastové komponenty do práčok. Firma pôsobí v štyroch krajinách v piatich závodoch.

Ročne vyrobí 15 miliónov protizávaží, z toho v závode na Slovensku približne 4,5 milióna. Tržby spoločnosti predstavovali v roku 2021 približne 7,6 milióna eur.