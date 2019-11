Talianska firma vo Svidníku chce 200-tisícový dlh voči prepusteným zamestnancom riešiť splátkami

Odevná spoločnosť I.C.A., s.r.o. so sídlom vo Svidníku, voči ktorej súd začal konkurzné konanie, sa snaží s odborármi dohodnúť na splácaní dlhu voči jej vyše 130-tim bývalým zamestnancom. Tým firma podľa odborárov, zastupujúcich prepustených pracovníkov, dlhuje na nevyplatenom odstupnom zhruba 200-tisíc eur. Ďalšie dlhy má v sociálnej i zdravotných poisťovniach. Odborári dohodu o splátkach odmietajú, peniaze pre zamestnancov chcú získať z fondu garančného poistenia Sociálnej poisťovne.

Na otázky agentúry SITA o výške dlhu a ďalších krokoch v súvislosti s vyhlásením konkurzu, spoločnosť neodpovedala. V reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol jej právny zástupca Juraj Krásny z bratislavskej advokátskej kancelárie SMA spoločnosť uvádza, že vyhlásenie konkurzu „nepovažuje za riešenie, ktoré je spôsobilé spravodlivo uspokojiť všetkých bývalých zamestnancov v plnej výške.“ Zároveň deklaruje, že chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom (OZ) KOVO, uhradiť všetky záväzky v plnej výške a vyriešiť dočasnú situáciu.

Neprijateľné riešenie

Ako pre agentúru SITA reagoval člen predstavenstva OZ KOVO Jozef Balica, spoločnosťou navrhované riešenie je však pre zamestnancov neprijateľné. „Chcú to rozložiť na desať splátok v priebehu takmer celého budúceho roka. Nám nejde o to, aby firma išla do konkurzu, ale o to, aby ľudia dostali peniaze. Je tu možnosť čerpať ich z garančného poistenia. Na to ale musí byť podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Iné nám preto neostávalo,“ vysvetlil Balica.

Ako dodal, firma mala pôvodne vyplatiť zamestnancom v najbližšom výplatnom termíne po ich prepustení v jednej splátke v priemere štvormesačné odstupné, pričom mzdy sa pohybovali na úrovni 450 až 480 eur v čistom. To však firma neurobila.

„Z garančného poistenia je maximálna vyplatená suma 3040 eur. Nebudú sa tak musieť znervózňovať, či firma splátky dodrží,“ dodal Balica s tým, že odborári sú v prípade doplatenia dlžnej sumy pripravení návrh na vyhlásenie konkurzu stiahnuť. „Pokiaľ sa tak nestane, žiadame firmu, aby vyplnila tlačivá pre Sociálnu poisťovňu, aby zamestnanci mohli čerpať dávky z garančného fondu,“ dodal Balica.

Aktuálny dlh

Okresný súd v Prešove vydal 28. októbra na návrh šestice veriteľov, zastúpených OZ KOVO, uznesenie o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi I.C.A. s.r.o. so sídlom vo Svidníku. Následne 8. novembra stanovil spoločnosti 20-dňovú lehotu na predloženie vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie konkurzu a osvedčenia jej platobnej schopnosti.

Zároveň mala firma predložiť zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov. Podľa údajov zverejnených na webovom sídle Sociálnej poisťovne je aktuálny dlh I.C.A, s.r.o. na sociálnom poistení vyše 189 tisíc eur.

Dlh vo výške viac ako 30 tisíc eur eviduje Všeobecná zdravotná poisťovňa, vyše 23 300 eur poisťovňa Dôvera a v poisťovni Union je dlh vo výške zhruba 2 250 eur.

Transformácia podniku

Spoločnosť napriek tomu avizuje zotrvanie v regióne a obnovenie pracovných pozícií. „Aj napriek súčasnej situácii, momentálne prebieha finalizácia ozdravného projektu spoločnosti a predpokladáme, že začiatkom budúceho roka pristúpime k jeho realizácii. Našim cieľom naďalej ostáva zotrvať vo Svidníku. V neposlednom rade veríme, že tento projekt pozitívne ovplyvní zamestnanosť v predmetnom regióne,“ uvádza sa v stanovisku firmy sprostredkovanej advokátskou kanceláriou. Talianska spoločnosť už pri prepúšťaní avizovala transformáciu podniku a zamestnanie nových ľudí od marca 2020.

Firma zaoberajúca sa výrobou pánskych odevov I.C.A., s.r.o. Svidník, ktorej 99-percentným spoločníkom je spoločnosť Facis S.p.A. Milano, v tomto roku prepustila v dvoch etapách vyše 130 svojich zamestnancov.

Hromadné prepúšťanie viac ako stovky ľudí spoločnosť oznámila vo februári. Zdôvodnila to vtedy každoročným zvyšovaním nákladov, ktoré nie je schopná vykryť tržbami. Ďalších 31 pracovníkov prepustila v máji.