Talianska firma vo Svidníku vyplatila prepusteným zamestnancom len časť výplaty a odstupného

Viac ako 200-tisíc eur na časti mzdy a odstupnom nevyplatila talianska odevná spoločnosť I.C.A., s.r.o. svojim bývalým zamestnancom po ukončení výroby a jej presťahovaní sa zo Svidníka do Srbska.

Na tlačovej besede v Prešove o tom informoval člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica. Ako uviedol, na zamestnávateľa preto podáva predžalobnú výzvu a trestné oznámenie.

Firma im vyplatila iba časť z peňazí

Talianska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou pánskych oblekov, oznámila hromadné prepúšťanie v dvoch fázach. O prepustení vyše stovky zamestnancov informovala vo februári, ďalších 31 pracovníkov sa o skončení zmlúv dozvedelo v máji.

Celkovo takto spoločnosť prepustila 132 zo 136 zamestnancov, zvyšní štyria administratívne ukončujú proces výpovedí. Prvá skupina zamestnancov dostala posledné výplatné pásky v júni, no firma im vyplatila iba časť z peňazí. Ako upozornil Balica, zamestnávateľ tak nechal dlh vo výške viac ako 200-tisíc eur.

Žiadajú doplatenie miezd

„Za mesiac jún vyplatil zamestnancom mzdu a odstupné vo výške asi v 10-percent z dlžnej sumy. Toto je pre nás, samozrejme, neprijateľné, pretože zamestnanci dostali na výplatu po 215 eur,“ uviedol Balica. Odborári preto vyzvali zamestnávateľa, aby čo najskôr doplatil chýbajúce júnové mzdy a tiež odstupné, ktoré je v priemere štvormesačné.

„Zamestnanci majú za prácu dostať riadne zaplatené. Oni prácu odviedli, ale zaplatené nedostali,“ skonštatoval Balica. Mzdy pracovníkov podniku sa podľa odborárov pohybovali na úrovni 450 až 480 eur v čistom.

Dlžia takmer 90-tisíc eur na odvodoch

Balica upozornil tiež na to, že spoločnosť dlží aj takmer 90-tisíc eur na odvodoch Sociálnej poisťovni. Na základe zlých skúseností s týmto zamestnávateľom sa obáva, či k vyplateniu zvyšných peňazí dôjde.

„Spoločnosť I.C.A. momentálne nevyrába, ale má vo Svidníku majetok. Predpokladáme, že by ho mohla predať, čo je v poriadku. Ale upozorňujeme na riziko toho, aby sa prípadný predaj alebo prevod majetku nestal takým spôsobom, že ani štát, ani zamestnanci z toho nebudú mať nič,“ upozornil Balica aj na základe podobných skúsenosti z jednej z vranovských odevných spoločností, v ktorej napokon museli byť zamestnanci vyplatení z garančného fondu tvoreného zamestnávateľmi na Slovensku. „Nie je to spravodlivé, a preto na to upozorňujeme,“ dodal Balica.

Podajú podnet na inšpektorát práce

Odborári v priebehu utorka podajú podnet na inšpektorát práce, aby prešetril nedodržiavanie Zákonníka práce a príslušných paragrafov. Podajú tiež podnet na kriminálnu políciu pre podozrenie zo spáchanie trestného činu nevyplatenia mzdy. „Pripravujeme tiež predžalobnú výzvu a žalobu na súd o nevyplatení miezd,“ informoval Balica.

Odborári pre zamestnancov zriadili aj nonstop linku a vo štvrtok 8. augusta plánujú spoločné stretnutie všetkých zamestnancov s vedením odborov. Ako dodal Balica, väčšina šičiek ostala v súčasnosti na úrade práce, no zhruba 50 z nich už zamestnala prešovská spoločnosť Etilog, s.r.o, ktorá vo Svidníku zriadila svoju prevádzku.

Každoročné zvyšovanie nákladov

Talianska spoločnosť I.C.A. hromadné prepúšťanie ešte vo februári zdôvodnila každoročným zvyšovaním nákladov, ktoré nie je schopná vykryť tržbami.

„Z dôvodu pozastavenia výroby, spoločnosť I.C.A. s. r. o. nemá vlastný zdroj príjmov a funguje za finančnej podpory materskej spoločnosti Facis S.p.A Milano. Zostávajúca časť výplaty za jún 2019 bude uhradená do konca augusta 2019. Odstupné pre zamestnancov bude vyplácané v mesačných splátkach. Spoločnosť vyplatí všetky svoje záväzky,“ informoval agentúru SITA Piero Bucalo, konateľ spoločnosti Facis S.p.A Milano, ktorá je 99-percentným spoločníkom I.C.A, s.r.o.