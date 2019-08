Talianska koaličná kríza by podľa ministerstva vnútra nemala ohroziť zostavenie Európskej komisie

Koaličná kríza v Taliansku by nemala ovplyvniť zostavovanie Európskej komisie. Pokiaľ ide o fungovanie eurozóny, to môže Rím ovplyvniť iba nepriamo, prostredníctvom finančných alebo akciových trhov.

Vyplýva to zo stanoviska ministerstva zahraničných vecí, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca rezortu Boris Gandel. Odpovedal tak na otázky, či môže vládna kríza a možné predčasné voľby v Taliansku ovplyvniť projekt jednotnej meny a formovanie európskych inštitúcií po májových eurovoľbách.

Eurozónu môžu ovplyvniť len nepriamo

Gandel v stanovisku uviedol, že rozpory medzi politickými stranami sú sprievodným javom demokracie a vládnutia v liberálnych politických režimoch a proces formovania nových vlád v členských krajinách je bežným politickým javom. Tieto situácie nie sú podľa ministerstva zásadným problémom pre normálny chod európskych inštitúcii.

„Z hľadiska formovania novej komisie je kľúčový dátum 26. august. Dovtedy by mali členské krajiny zaslať zvolenej predsedníčke Európskej komisie svoje nominácie na budúcich európskych komisárov. Tento dátum je platný pre všetky členské krajiny vrátane Talianska. Pevne veríme, že sa politickým stranám v Taliansku podarí nájsť kompromis a do stanoveného dátumu nominujú kandidáta na nového komisára,“ uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že pokiaľ ide o fungovanie eurzóny, vládna kríza v Taliansku môže ovplyvniť eurozónu iba nepriamo, prostredníctvom finančných alebo akciových trhov. To však aktuálne nevedia predpokladať, závisí to od ďalšieho vývoja vo vládnej koalícii.

Názorové odlišnosti vládnych strán

Taliansko pravdepodobne čakajú predčasné voľby. Vládna kríza začala eskalovať v priebehu tohto týždňa. Vo štvrtok vyzval prezidenta Sergia Mattarellu minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je najvplyvnejším politikom v krajine, na vypísanie termínu predčasných volieb. Nie je jasné, ako rýchlo a na kedy prezident predčasné voľby vypíše. Technicky to podľa talianskej ústavy musí byť tak, že si najprv overí neexistenciu doterajšej parlamentnej väčšiny na jednom z najbližších rokovaní parlamentu.

Ten sa však práve rozišiel na letné prázdniny. Salvini argumentoval tým, že súčasná koalícia už dokázala svoj faktický krach pri stredajšom hlasovaní v parlamente, pri ktorom neprešiel návrh koaličného Hnutia piatich hviezd na zastavenie sporného projektu stavby železničného tunela. Sporný tunel však nie je jedinou spornou témou medzi talianskymi koaličnými partnermi. Medzi oboma stranami sa začali objavovať názorové odlišnosti napríklad aj v tematike migrácie, kde sa Hnutie piatich hviezd zasadzovalo za to, aby krajina pomohla spomedzi utečencov zachránených na mori aspoň ženám a deťom, pričom Salvini a jeho Liga boli proti.

V prieskumoch dominuje Salviniho Liga

Nové voľby ďaleko viac vyhovujú Salviniho Lige ako Hnutiu piatich hviezd. Zatiaľ čo pred rokom bola popularita oboch subjektov zhruba na rovnakej úrovni, momentálne prieskumom dominuje Salviniho Liga, ktorá vysoko zvíťazila aj v eurovoľbách.

Taliansku je známe tým, že sa v krajine často menia vlády a konajú predčasné voľby. Súčasná koalícia vznikla v lete 2018.