Talianske Hnutie piatich hviezd hlasuje o tom, či vstúpi do koalície s Demokratickou stranou

Netradičnou formou, hlasovaním medzi všetkými členmi a registrovanými podporovateľmi a aktivistami, rozhoduje v utorok talianske Hnutie piatich hviezd o tom, či vstúpi do koalície s Demokratickou stranou.

Internetové hlasovanie sa skončí o štvrtej a krátko po jeho skončení by mali byť k dispozícii jeho výsledky.

Salvini sa snaží vyvolať nové voľby

Dezignovaným predsedom novo sa tvoriacej vlády je doterajší premiér Giuseppe Conte. Doterajšia vláda sa rozpadla po tom, čo minister vnútra a líder protiimigrantskej Ligy Matteo Salvini prestal Conteho podporovať a snažil sa o vyvolanie nových volieb.

Tento zámer sa Salvinimu môže podariť, a to v prípade, ak Hnutie piatich hviezd zahlasuje proti vstupu do koalície s Demokratickou stranou. To sa ľahko môže stať, keďže v strane existuje početný tábor odporcov spolupráce s demokratmi.

Nové voľby by pritom ďaleko viac vyhovovali Salviniho Lige ako Hnutiu piatich hviezd. Zatiaľ čo pred rokom bola popularita oboch subjektov zhruba na rovnakej úrovni, momentálne prieskumom dominuje Liga, ktorá vysoko zvíťazila aj v eurovoľbách, a Hnutie piatich hviezd výrazne stráca.

Nezhody pretrvávajú niekoľko mesiacov

Nezhody v spoločnej vláde Ligy a Hnutia piatich hviezd pretrvávali dlhé mesiace. Jeden z hlavných sporov medzi oboma subjektmi sa týkal sporného projektu stavby železničného tunela medzi talianskym Turínom a francúzskym Lyonom, ktorý Hnutie piatich hviezd žiadalo zastaviť, no Liga bola za jeho dokončenie.

Nezhody medzi týmito dvoma stranami sa začali objavovať aj v tematike migrácie, kde sa Hnutie piatich hviezd zasadzovalo za to, aby krajina pomohla spomedzi utečencov zachránených na mori aspoň ženám a deťom, pričom Salvini a jeho Liga boli proti.