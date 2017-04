Talianske mimovládky mali spolupracovať s prevádzačmi migrantov, vyšetruje ich prokuratúra

RÍM 23. apríla (WebNoviny.sk) – Prokuratúra v talianskej Catanii preveruje postup mimovládnych humanitárnych organizácií, ktoré pri zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori údajne spolupracujú s prevádzačmi. Prokurátor Carmelo Zuccaro uviedol dnes pre denník La Stampa, že sú dôkazy o “priamych kontaktoch” medzi týmito organizáciami a prevádzačmi v Líbyi, odkiaľ sa migranti plavia do Európy.

Podľa Zuccara sa podozrenia z takejto spolupráce netýkajú väčších subjektov, ako sú Lekári bez hraníc alebo Save the Children. “Pri iných, ako je maltská MOAS (Migrant Offshore Aid Station) alebo nemecké organizácie, ktoré tvoria väčšinu, to už vyzerá inak,” vyjadril sa prokurátor.

“Ešte nevieme, či a ako použijeme tieto informácie v súdnom konaní, ale sme si dosť istí tým, čo hovoríme,” pokračoval Zuccaro. Niektoré mimovládne organizácie podľa neho prijímajú telefonáty z Líbye, navádzajú člny s migrantmi k záchranným plavidlám pomocou svetiel a niekedy vypínajú lodné rádiové vysielače, pravdepodobne preto, aby sa neprišlo na to, že vstupujú do líbyjských pobrežných vôd. “Toto sú overené skutočnosti,” dodal prokurátor.

Na zachraňovaní migrantov v oblasti Stredozemného mora pri pobreží Líbye sa podieľa v súčasnosti najmenej desať mimovládnych organizácií. Viacero z nich už zverejnené informácie odmietlo. Nadácia LifeBoat v stanovisku pre agentúru DPA “dôrazne poprela, že by mala kontakty s akýmikoľvek osobami alebo organizáciami zapojenými do pašovania ľudí a prevádzačstva v Líbyi“. Nemecká organizácia Jugend Rettet takisto odmietla slová talianskeho prokurátora a skritizovala ho za to, že záchranárov obviňuje prostredníctvom médií.

Medzi prvými, kto verejne obvinil mimovládne organizácie, že sú dohodnuté s prevádzačmi, bola európska pohraničná agentúra Frontex. Touto záležitosťou sa zaoberá aj parlament a opozičné strany v Taliansku.